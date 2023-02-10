الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على ترتيب الدوري الجزائري 2023 قبل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

الزمالك
الزمالك

ترتيب الدوري الجزائري 2023 قبل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، في دور مجموعات دوري أبطال افريقيا 2023 والتي تنطلق بعد قليل، مباراة الذهاب من استاد القاهرة الدولي.

وبدأ يهتم جمهور الكرة المصرية بالبحث عن ترتيب الدوري الجزائري 2023 وموقع الفريق المنافس للفارس الأبيض في دوري الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى لكرة القدم واليكم ترتيب الدوري الجزائري 2023.

جدول ترتيب الدوري الجزائري 2023

مركزفريقلعبفازتعادلخسر+/-الفرقالنقاط
1شباب بلوزداد

15

11

4

0

8:27

19

37

2شباب قسنطينة

15

9

2

4

13:21

8

29

3إتحاد الجزائر

15

7

4

4

13:19

6

25

4مولودية الجزائر

15

7

4

4

12:12

0

25

5شبيبة الساورة

15

7

3

5

11:18

7

24

6وفاق سطيف

15

6

5

4

16:21

5

23

7

اتحاد خنشلة

15

7

2

6

16:14

-2

23

8مولودية وهران

15

6

4

5

14:12

-2

22

9إتحاد بسكرة

15

5

6

4

12:13

1

21

10نجم مقرة

15

5

5

5

15:19

4

20

11مولودية البيض

15

5

4

6

11:11

0

19

12أمل الأربعاء

15

5

4

6

21:19

-2

19

13أولمبي الشلف

15

4

5

6

18:14

-4

17

14بارادو

15

3

4

8

20:14

-6

13

15شبيبة القبائل

15

3

3

9

17:15

-2

12

16هلال شلغوم العيد

15

0

1

14

37:5

-32

1

ترتيب فريق شباب بلوزداد  الدوري الجزائري 2023

ويتصدر فريق شباب بلوزداد الجزائري جدول ترتيب الدوري الجزائري 2023 برصيد نقاط 37 نقطة بعد أن خاض 15 جولة في الدوري نجح في الفوز في 11 مباراة بينما تعادل في أربع مباريات ولم يتلقى اي هزيمة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2023

موعد مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد والقنوات الناقلة

ترتيب الزمالك في الدوري المصري 2023

ويحل نادي الزمالك خامسًا في ترتيب الدوري المصري 2023 من 17 مباراة خاضها الفارس الأبيض فاز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتلقى 4 هزائم.

ترتيب الدوري الجزائري 2023 الدوري الجزائري مباراة الزمالك وشباب بلوزداد دورى أبطال إفريقيا 2023 ترتيب الدوري

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