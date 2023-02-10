تعرف على ترتيب الدوري الجزائري 2023 قبل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ترتيب الدوري الجزائري 2023 قبل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، في دور مجموعات دوري أبطال افريقيا 2023 والتي تنطلق بعد قليل، مباراة الذهاب من استاد القاهرة الدولي.

وبدأ يهتم جمهور الكرة المصرية بالبحث عن ترتيب الدوري الجزائري 2023 وموقع الفريق المنافس للفارس الأبيض في دوري الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى لكرة القدم واليكم ترتيب الدوري الجزائري 2023.

جدول ترتيب الدوري الجزائري 2023

مركز فريق لعب فاز تعادل خسر +/- الفرق النقاط 1 شباب بلوزداد 15 11 4 0 8:27 19 37 2 شباب قسنطينة 15 9 2 4 13:21 8 29 3 إتحاد الجزائر 15 7 4 4 13:19 6 25 4 مولودية الجزائر 15 7 4 4 12:12 0 25 5 شبيبة الساورة 15 7 3 5 11:18 7 24 6 وفاق سطيف 15 6 5 4 16:21 5 23 7 اتحاد خنشلة 15 7 2 6 16:14 -2 23 8 مولودية وهران 15 6 4 5 14:12 -2 22 9 إتحاد بسكرة 15 5 6 4 12:13 1 21 10 نجم مقرة 15 5 5 5 15:19 4 20 11 مولودية البيض 15 5 4 6 11:11 0 19 12 أمل الأربعاء 15 5 4 6 21:19 -2 19 13 أولمبي الشلف 15 4 5 6 18:14 -4 17 14 بارادو 15 3 4 8 20:14 -6 13 15 شبيبة القبائل 15 3 3 9 17:15 -2 12 16 هلال شلغوم العيد 15 0 1 14 37:5 -32 1

ترتيب فريق شباب بلوزداد الدوري الجزائري 2023

ويتصدر فريق شباب بلوزداد الجزائري جدول ترتيب الدوري الجزائري 2023 برصيد نقاط 37 نقطة بعد أن خاض 15 جولة في الدوري نجح في الفوز في 11 مباراة بينما تعادل في أربع مباريات ولم يتلقى اي هزيمة.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري 2023

ويحل نادي الزمالك خامسًا في ترتيب الدوري المصري 2023 من 17 مباراة خاضها الفارس الأبيض فاز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتلقى 4 هزائم.