تعرف على موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 في المدارس

يبحث أولياء الأمور عن موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023، في المدارس قبل ساعات قليلة من انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023، وفقا للمخطط الزمني الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق العام في أكتوبر الماضي وتم اعتماده رسميًا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 في المدارس

وتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2023، لتكون مدة الدراسة الفعلية 17 أسبوع بما يعادل 96 يومًا دراسيًا وفقًا للمخطط الزمني للعام الدراسي حيث تبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 8 يونيو المقبل في كافة محافظات الجمهورية.

وتعقد امتحانات الشفوي والعملي للطلاب في المدارس الخاصة والحكومية والتجربيبة قبل امتحانات النظري بأسبوع كامل وتم تخصيص الأسبوع الأخير من مخطط توزيع المنهج للمراجعة في كافة المواد الدراسية واجابة نماذج محاكاة لأسئلة الامتحانات النهائية لتدريب الطلاب عليها قبل خوض تجربة الامتحانات.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية للترم الدراسي الثاني 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفترة من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 ليوم السبت 27 مايو المقبل، موعدًا لامتحانات طلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة “الزراعة والصناعة والتجارة والتمريض،…” ونظاميها التعليمي الـ “ 3-5” سنوات في محافظات الجمهورية وفقا للمخطط الزمني للعام.

وأرسلت الوزارة كتابًا دوريًا لمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بمراعاة مواعيد الاجازات والأعياد الدينية والقومية خلال أعمال الامتحانات لوضع جدول لتنظيم أعمال الامتحانات يتناسب مع كل الطلاب دون أرهاق أو اعباء أثناء انعقاد الامتحانات أخر العام الدراسي الحالي 2022-2023.

امتحانات الثانوية العامة 2022-2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 وامتحانات طلاب الثانوية العامة ستكون خلال الفترة من 10 يونيو 2023، وتستمر لمدة شهر داخل اللجان الامتحانية حيث حدد دليل امتحانات المرحلة الثانوية شكل الورقة الامتحانية بحيث تكون 85 % اختيار من متعدد بنظام البابل شيت و 15% أسئلة مقالية وفقا لطبيعة المادة الدراسية.

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