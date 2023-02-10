الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إطلاق قوافل سيارات للسلع الغذائية والمعمرة فى المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظات

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023 لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولي عدد 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التي لا تتوافر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع خلال فترة المبادرة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وفى السياق، قامت وزارة الداخلية بمواصلة الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات.

 يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

moi gov eg السلاسل التجارية المرحلة الثالثة والعشرين الغذائية وغير الغذائية الموقع الرسمى لوزارة الداخلية المناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات جهزة وزارة الداخلية شهر رمضان 2023

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