الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة مواطنين إثر انقلاب دراجة نارية قرب بنك التنمية الزراعي بقنا

ارشيفية
ارشيفية

 وقع حادث انقلاب دراجة نارية بالقرب من بنك التنمية الزراعي بقنا،  أسفر عن اصابة مواطنين اثنين وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بانقلاب دراجة نارية أمام بنك التنمية الزراعي بشارع مصر أسوان بقنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث. 

 وتبين إصابة كل من "ح .أ " مصاب بكدمة بالركبة اليمني، و"ط . ز" مصاب بكدمة بالركبة اليسرى، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث انقلاب دراجة نارية قنا اصابة مدير أمن قنا

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