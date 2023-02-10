«إكسترا نيوز» ترصد جهود «حياة كريمة» لتطوير وحدة طب دير الميمون بالجيزة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا ترصد من خلاله كيف ساهمت مبادرة "حياة كريمة" في تطوير وحدة طب أسرة دير الميمون بمركز أطفيح بالجيزة.

وقال عبد الله محمد، مهندس تنفيذ مشروع الوحدة الصحية، إن المبنى كان متهالكا وبه هبوط للأساسات، وتم عمل إزالة له، بالإضافة إلى أنه كان لا يقدم الخدمات الكافية للأهالي الموجودين بالمنطقة، بسبب الزيادة السكانية التي اضطرتنا لإزالته بشكل كامل، وبناء المبنى من أول وجديد.

وأضاف مهندس تنفيذ مشروع الوحدة الصحية، أن المبنى القديم كان على مساحة 600 متر، أما الجديد على مساحة 1200 متر، وبدأنا اعتماد الخامات المطلوبة، لتقديم الخدمات على أكمل وجه وأفضل جودة.

- بدأنا تنفيذ المبنى على أرض الواقع

وتابع: بدأنا تنفيذ المبنى على أرض الواقع، وكان لا يوجد به أي شيء من أساسيات الحياة، كما كان يواجهنا عدد من الصعوبات في التربة، وبدأنا حل الصعوبات مع المكتب الاستشاري، ثم بدأنا في الإنشاءات، وحاولنا توفير فرص عمل للأهالي.