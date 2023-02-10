الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الصينية عن قرار «النواب الأمريكي» حول المنطاد: تلاعب سياسي وتضخيم للأمر

الخارجية الصينية
الخارجية الصينية

علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن المنطاد الذى ظهر فى سماء الولايات المتحدة قبل أيام.

ورفضت الخارجية الصينية، قرار مجلس النواب الأمريكي بإدانة الصين بسبب ما يشتبه في أنه منطاد تجسس صيني أسقط فوق المياه الأمريكية، ووصفته بأنه محض تلاعب سياسي وتضخيم للأمر.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية ماو نينغ فى تصريحات صحفية اليوم، أن بلاده مستاءة بشدة من هذا وتعارضه بشدة، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

واعتبر ماو نينغ أن قرار الكونجرس الأمريكي محض تلاعب سياسي وتضخيم للأمر.

وصدر القرار الأمريكي بالإجماع أمس الخميس، بإدانة الصين لانتهاكها الفاضح لسيادة الولايات المتحدة ولجهودها الرامية إلى خداع المجتمع الدولي، من خلال مزاعم كاذبة حول حملاتها لجمع المعلومات الاستخباراتية.

وفى السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الصينية رفضها لمكالمة من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد إسقاط البالون، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تخلق المناخ المناسب للحوار.

كما ألغى وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن رحلة كانت مقررة إلى بكين هذا الأسبوع.

- البيت الأبيض: منطاد الصين جزء من أسطول امتد عبر 5 قارات

وأمس الخميس، قالت الولايات المتحدة إن الصين أطلقت في 5 قارات أسطولا من المناطيد المماثلة للمنطاد الذي تم إسقاطه مؤخرا قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين على طائرة الرئاسة، إن هذه المناطيد جزء من "أسطول"، لافتة إلى أنها رصدت في أنحاء العالم منذ عدة سنوات، بحسب "فرانس برس".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تقدم بيانات إلى الحلفاء في الوقت الذي تقيم فيها حطام المنطاد.

وأضاف بلينكن "شاركنا بالفعل معلومات مع عشرات الدول في أنحاء العالم، سواء من واشنطن أو من سفاراتنا".

الخارجية الصينية النواب الأمريكي الولايات المتحدة الصين المنطاد

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وائل لطفي

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