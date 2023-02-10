الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع الأسهم الأوروبية مع عودة القلق من أسعار الفائدة

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

 تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم، واقتربت من إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 3 أيام مع تقييم المستثمرين لاحتمالات استمرار سياسة التشديد النقدي عالميا لفترة طويلة، إلى جانب تأثر المعنويات بتوقعات قاتمة من جانب أديداس الألمانية للملابس الرياضية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى في عام أمس الخميس إثر سلسلة من بيانات أرباح الشركات التي حفزت شهية المخاطرة.

وتراجعت أسهم شركات البيع بالتجزئة والموارد الأساسية واحدا بالمئة تقريبا لكل منهما ليسجلا أسوأ أداء بين مؤشرات القطاعات.

وقفز سهم ساب السويدية لصناعة المعدات الدفاعية 8.8 بالمئة ليتصدر مكاسب المؤشر ستوكس 600 على خلفية ارتفاع الأرباح التشغيلية في الربع الرابع.

وتوقعت الشركة أيضا نمو إيرادات العمليات 15 بالمئة في 2023 وزيادة الدخل التشغيلي بوتيرة أسرع من الإيرادات.

وهبط سهم أديداس 9.4 بالمئة متجها لتسجيل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 11 شهرا على خلفية توقعات بانخفاض كبير يقارب العشرة بالمئة في مبيعات 2023، مما أدى أيضا إلى تراجع سهم نظيرتها بوما 2%.

وتراجع سهم ستاندرد تشارترد البريطاني 5.7 بالمئة ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ ستة أشهر بعد إعلان بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، أنه لا يقيّم في الوقت الحالي عرض استحواذ.

وفي وقت سابق، ارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم الجمعة مع استمرار إحجام المستثمرين عن المخاطرة قبيل بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة الأسبوع المقبل، فضلًا عن تأثر المعنويات بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات 0.155 بالمئة إلى 103.34 بعد أن هبط 0.24 بالمئة في الجلسة السابقة. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما لم يسجله منذ أكتوبر.

وتراجع اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.072 دولار متجها لخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، فيما انخفض الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 0.24 إلى 1.2093 دولار قبل يوم واحد من إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع.

وهبط الين 0.12 بالمئة إلى 131.74 للدولار. وتعتزم الحكومة اليابانية تقديم المرشحين لمناصب محافظ بنك اليابان المركزي ونائبين اثنين للمحافظ إلى البرلمان يوم 14 فبراير، حسبما أفادت رويترز، أمس الخميس.

الأسهم الأوروبية سياسة التشديد النقدي المؤشر ستوكس أسهم شركات البيع سهم أديداس

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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تراجع الأسهم الأوروبية مع عودة القلق من أسعار الفائدة

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