الجمعة 10 فبراير 2023
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محافظات

صياد يقتلع فك قرش بمياه البحر الأحمر.. وعلوم البحار: نحتاج قوانين لحمايتها

القرش المصاب
القرش المصاب

ظهر قرش من نوع «الماكو» وبهِ إصابة بفمه واقتلاع فكه بمياه البحر الأحمر، ويعتبر قرش "الماكو" من أشهر الكائنات البحرية من حيث السرعة في البحار، وتبلغ سرعته نحو 70 كيلومتر بالساعة.

وكشف الدكتور محمود معاطي، بمعهد علوم البحار بالغردقة، أن كاميرات أحد الغطاسين  بالغردقة، رصدت ظهور قرش من نوع الماكو وبهِ إصابة واقتلاع بفكه بمياه البحر الأحمر.

وأوضح أن شباك أحد الصيادين أدت لتلك الإصابة بالقرش، مؤكدًا أن القرش الماكو مُصنّف من الكائنات البحرية النادرة والمهددة بالانقراض، وكعادة كل القروش لا يعتبر الإنسان وجبة مفضله له، حيث يتغذي على الماكريل والتونى وبعض السلاحف والطيور البحرية ويحتاج حوالي يومين لهضم وجبة واحدة.

وأوضح معاطي أن قرش الماكو معروف عنه سرعته داخل المياه والمصنف بين أكثر الكائنات البحرية في السرعة في البحار وتبلغ سرعته نحو 70 كيلو مترًا بالساعة  لكن سرعته لن تحميه من خطر الانقراض، مطالبًا بوضع قوانين تحميه من شباك الصيادين، ويجب الحفاظ عليه لحماية التوازن البيئى البحري.

قرش الماكو التوازن البيئى الغطاسين المهددة بالانقراض شئون البيئة ظهور قرش علوم البحار بالغردقة محافظة البحر الأحمر معهد علوم البحار

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