الشمندر والبيض أبرزها.. 6 أطعمة تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

تزداد مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا مع تقدم العمر، ويمكن أن تقلل الجرعة الصحيحة من العناصر الغذائية من المخاطر بشكل كبير.

يبدأ السرطان في البروستاتا، وهي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز تنتج السائل المنوي. في حين أن بعض أنواع سرطانات البروستاتا بطيئة النمو، يمكن أن يتطور البعض الآخر بشكل أسرع. يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر قبل انتشاره إلى الأعضاء الأخرى في علاج السرطان بنجاح.

ويعد تحسين العادات الغذائية وإدراج المزيد من الخضار والفواكه الطازجة في النظام الغذائي اليومي يقلل بشكل عام من احتمالية الإصابة بهذا المرض، الأسماك الدهنية والبيض وفول الصويا وبذور اليقطين هي الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بهذا السرطان.

1. الشمندر

النترات وهي مادة طبيعية تعمل على تحسين القدرة على التحمل، وتقليل ضغط الدم، وحماية القلب، وفيرة في جذر الشمندر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخضروات الجذرية غنية بالبوتاسيوم، وهو معدن يتحكم في ضغط الدم ويساعد في التخلص من الملح الزائد.

2. بذور اليقطين

وفقًا للدراسات، يساعد الزنك في تحسين خصوبة الرجال وتقليل المشكلات المتعلقة بالبروستاتا. تعتبر الكمية المثلى من مستويات الزنك ضرورية لوظيفة البروستاتا الطبيعية، وهذا هو السبب في أن بذور اليقطين الغنية بالزنك والألياف يمكن أن تحسن صحة البروستاتا.

3. التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على محاربة الأمراض والالتهابات، على وجه الخصوص، تعتبر الفراولة والتوت والتوت والتوت مصادر رائعة وغنية بفيتامين C الذي يساعد في تقليل أعراض تضخم البروستاتا الحميد (BPH) عن طريق التحكم في التبول والتورم.

4. الأسماك الدهنية

أحماض أوميغا 3 الدهنية، والمعروفة بتحسين صحة البروستاتا، وفيرة في الأسماك الدهنية بما في ذلك التونة والسلمون والسلمون المرقط والرنجة. تحتوي هذه الأسماك على دهون جيدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة لتقليل الالتهاب.

5. البيض

مع تقدم الرجال في العمر ، تقل كتلة عضلاتهم. البيض مصدر ممتاز للبروتين الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات. كما أنه يحتوي على عناصر غذائية أخرى مثل فيتامين د وأحماض أوميغا 3 الدهنية. يعتبر هذا البروتين أيضًا مصدرًا قويًا للكولين ، وهو مركب يساعد في تنظيم الجينات التي تسبب تخزينًا زائدًا للدهون في البطن.

6. فول الصويا

أظهرت أطعمة الصويا تأثيرًا إيجابيًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. لم يتم تأكيد التأثيرات الهرمونية المتعلقة بالعمل الاستروجين الضعيف للأيسوفلافون بشكل كامل. يمكن أن يرتبط التأثير الوقائي لأطعمة الصويا بتأثير مضادات الأكسدة أو تحريض موت الخلايا المبرمج أو تثبيط تكوين الأوعية.