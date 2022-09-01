الخميس 01 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

بعد وفاة مذيع بي بي سي.. الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بـ سرطان البروستاتا

مذيع بي بي سي
مذيع بي بي سي
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تسبب مرض سرطان البروستاتا في وفاة مقدم البرامج التلفزيونية بيل تورنبول، الذي عمل مُذيعًا للفقرة الصباحية على إذاعة “بي بي سي” لأكثر من 15 عامًا، قبل أن يفارق الحياة عن عمر ناهز الـ66 عامًا وفقًا لموقع  “the sun".

وقالت عائلة بيل في بيان لها: "بعد معركة صعبة وملتزمة ضد سرطان البروستاتا ، توفي بيل بسلام في منزله في سوفولك محاطًا بأسرته يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس".

“الدستور” يرصد في السطور التالية أهم أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا.. 

ووفقًا لدراسات بريطانية، فإن واحدًا من بين ثمانية رجال يُصابون بسرطان البروستاتا أكثر أنواع سرطان الذكور انتشارًا في المملكة المتحدة.

وتابعت الدراسة أن المرض يقتل أكثر من 11500 رجل في المملكة المتحدة كل عام، ويتم تشخيص 47500 آخرين، إلا أن المثير للقلق أن غالبية الرجال لا يعرفون شيئًا عن المرض، وفقًا لجمعية الأوركيد الخيرية لمكافحة السرطان.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن خطر الإصابة بسرطان البروستاتا يزداد مع التقدم في السن، مع تطور معظم الحالات لدى الرجال الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر.

ومن المرجح أن الرجال ذوي البشرة السمراء أكثر تأثرًا به، في حين أنه أقل شيوعًا بين الآسيويين، كما أن الخطر أعلى بالنسبة لأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض.

أعراض سرطان البروستاتا

عادة لا تظهر أعراض سرطان البروستاتا حتى يصبح السرطان كبيرًا بما يكفي للضغط على مجرى البول.

ووفقًا للدراسات، فإنه في حالة وجدت نفسك بحاجة إلى التبول كثيرًا، أو اضطررت إلى الانتظار لفترة أطول قبل أن تتمكن من التبول، أو التبول اللا إرادي بعد الذهاب إلى المرحاض، فلابد من مراجعة الطبيب، وغالبًا ما سيطلب إجراء الاختبارات الرئيسية وهي “فحص البول، اختبار الدم PSA، وفحص المستقيم الرقمي”.

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى “ضعف الانتصاب، أو ظهور دم في البول، أو فقدان الوزن، أو الإحساس بآلام غير مبررة أسفل الظهر”.

الأعراض الأكثر شيوعًا 

  1. كثرة التبول خاصة في الليل
  2. صعوبة في بدء التبول
  3. ضعف التدفق
  4. اجهاد ووقت طويل اثناء التبول
  5. الشعور بأن المثانة لم تفرغ بالكامل
  6. تشمل العلامات التي تشير إلى انتشار السرطان آلام العظام أو الظهر أو الخصية وفقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر.
سرطان البروستاتا أعراض المرض لإجراء اختبار سرطان البروستاتا القائمة الكاملة للأعراض التي يجب الحذر كثرة التبول خاصة في الليل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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