الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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لحماية الإسكندرية من الخطر.. تفاصيل إنشاء لجنة لدراسة التغيرات المناخية وآثارها

ظاهرة التغيرات المناخية
ظاهرة التغيرات المناخية

كشفت الدكتورة نيفين شلبي مقررة لجنة دراسة ظاهرة التغيرات المناخية وآثارها على محافظة الإسكندرية، تفاصيل تشكيل اللجنة، موضحة أنه في البداية، بدأ المحافظ في هذه المسألة على أساس أن الإسكندرية من أكثر المحافظات تعرضًا للتغيرات المناخية، وهذا الأمر أثير كثيرًا في مؤتمر المناخ السابق.

وأضافت «شلبي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «بدأنا بوضع خطة لتشكيل اللجنة حتى تكون بمثابة منظومة إنذار مبكر وتنبؤ بأي تغيرات مناخية والوقوف على الاستعدادات الممكنة للمحافظات، في ظل نوبات الطقس الجامحة».

خطة قصيرة وأخرى طويلة المدى للوصول لخطوات حماية الإسكندرية

وتابعت مقررة لجنة دراسة ظاهرة التغيرات المناخية وآثارها على محافظة الإسكندرية، أن اللجنة مشكلة من خبراء وأساتذة جامعة وعدة جهات متخصصة في التغيرات المناخية، وبالتالي تم البدء في وضع أهدافها، من أجل الوقوف على الاستعدادات المثالية مثل خرائط الطقس والتنبؤ بدرجات الحرارة. 

وأوضحت أنه تم إعداد دراسات تفصيلية وخطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، وبخاصة أنّ هذه اللجنة تعد نقطة اتصال بين الأبحاث والدراسات والجهات التنفيذية، خصوصًا أن بها أعضاء من جهات تنفيذية، كما أن الأساتذة والخبراء من جامعات ويجرون أبحاثًا على البحر المتوسط وما تشهده الإسكندرية من أجل الوصول للخطوات التي يمكن تنفيذها لحماية الإسكندرية.

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