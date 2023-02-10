خبير: سيتم دعم أوكرانيا بطائرات «ميراج» بريطانية

قال الدكتور منتصر البلبل، الخبير في الشأن الأوكراني، إن محاربة الفساد في أوكرانيا قائمة على قدم وساق، لافتًا إلى أنه كل يوم هناك عملية جديدة يقوم بها جهاز أمن الدولة بالتوافق مع أجهزة الدولة.

وأضاف الخبير في الشأن الأوكراني، خلال مداخلة عبر «سكايب» ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك عمليات تطال كل أجهزة الدولة، حيث لا يوجد أحد فوق القانون أبدًا، هناك فساد يجب اجتثاثه من جذره، تقوم بصلاحية كاملة أعطاها الرئيس زيلينسكي لأجهزة الدولة لضبط الفساد؛ لأن أول شرط لأوروبا من شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي، هي عملية مكافحة الفساد.

وأوضح أن أوكرانيا تسعى في هذا الطريق بكامل قوتها، وتحقق إنجازات كبيرة جدًا، وهذا يلاحظ كل يوم، من خلال حدوث عملية اعتقال وعملية كشف فساد، حيث تسعى أوكرانيا خطوة خطوة باتجاه الاتحاد الأوروبي وحققت نتائج ضخمة جدًا، حتى أن الاتحاد الأوروبي صرح ذلك بشكل علني، أنه في حالة استعجاب مما تقوم به كييف بهذه السرعة التي استطاعت أن تحقق ما يقارب من 90% من مطالب الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه سيتم دعم أوكرانيا بطائرات «ميراج» بريطانية.