الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ السويس يستقبل مساعد وزير الصحة والسكان .. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء أح عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان في زيارته لمحافظة السويس.

 

حضر اللقاء الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس ووفد مرافق لمساعد وزير الصحة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالصحة بالسويس والتأمين الصحي الشامل واستعداد محافظة السويس لبدء مشروع التأمين الصحي الشامل من خلال مستشفى المركز الطبي ب 24 أكتوبر واستعداد تطوير عدد من المراكز الطبية علي مستوي الاحياء كما تم مناقشة عدد من الموضوعات للارتقاء بالصحة بالمستشفيات العامة بالسويس وتقديم خدمات صحية للمواطنين .


وأكد المحافظ علي أهمية الانتهاء من أعمال الإعداد وانهاء كافة الأعمال لبدء مشروع التأمين الصحي الشامل لخدمة المواطنين وتقديم خدمات صحية متميزة .


وأكد الدكتور السبكي علي جهود محافظة السويس في تطوير وتقديم الخدمات والدعم  لتطوير  المنظمة الصحية بالمراكز الطبية والمستشفيات والاستعداد لاستقبال مشروع التأمين الصحي الشامل بالسويس.
 

وفي الزيارة تفقد مساعد وزير الصحة عددا من المشروعات الصحية والمراكز الطبية وعدد من الأجهزة ومستشفى الصدر للاطمئنان علي سير العمل في المنظومة الصحية . 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
لقاء السويس محافظ وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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