مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم موتوسيكلات خلال زفة فرح بالدقهلية

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين خلال زفة عروس على طريق رأس الخليج شربين بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين بوقوع حادث تصادم دراجات بخارية خلال زفة عروس على طريق رأس الخليج شربين ووجود ضحايا.

بانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجات بخارية خلال زفة عروسين بطريق قرية رأس الخليج؛ مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، اثنان من قرية رأس الخليج، وهم رأفت محمد رأفت السعودي ١٩ عامًا، وطاهر رمزي ١٨ عامًا، ومزارع لم يتم التعرف عليه من قرية كفر الترعة.

وتم نقل الضحايا بسيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى شربين، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.