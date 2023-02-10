يتابع عشاق الرياضة بصفة يومية مواعيد مباريات كرة القدم، حيث تستمر دوريات كرة القدم في العديد من الدول، ومنها مصر، في إمتاع عشاقها، وتعرض الدستور لقرائها جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-2-2023 وترددات القنوات الناقلة.

مباريات دوري أبطال أفريقيا

يواجه نادي الزمالك في ستاد القاهرة الدولى فريق شباب رياضي بلوزداد الجزائري الساعة 6 مساءً في مباراة الذهاب في دوري أبطال أفريقيا .

ويواجه الرجاء الرياضي المغربي فريق فيبرس أوغندا في دوري أبطال أفريقيا الساعة التاسعة مساءً.

وينقل مباريات دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بدايةً من دور المجموعات، أما الدورين التمهيديين فتنقل مبارياتهما على القنوات الخاصة بمستضيف كل مباراة.

مباريات الدوريات الأجنبية

الدوري الإسباني الدرجة الأولى الدوري الإسباني الدرجة الأولى الساعة 22:00 فريق قاديش - جيرونا.

الدوري الإيطالي الدرجة A: الساعة 21:45، مباراة ميلان - و تورينو .

الدوري الألماني الدرجة الأولى الساعة 21:30 مباراة شالكة - فولفسبورج .

دوري البطولة الإنجليزية الساعة 22:00 مباراة برمنجهام سيتي - وست بروميتش ألبيون.

مباريات الدوري المصري الممتاز

يواجه فريق غزل المحلة فريق المقاولون العرب الساعة 6 مساءً في إحدى مباريات الدوري المصري.

وانطلقت أمس الخميس منافسات الجولة 18 في الدوري الممتاز موسم 2022-2023، من النسخة 64 لمنافسات الدورى المصرى الممتاز، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتبث فعاليات الدوري المصري الممتاز حصريا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.

وتأتي مباريات الدوري المصري في منافسات 18 كالتالي:

السبت 11 فبراير : فاركو - البنك الأهلى..5 مساء

طلائع الجيش - الداخلية 7 مساء

الأحد 12 فبراير: سيراميكا - المصري 6 مساء

الإثنين 13 فبراير: سموحة - الزمالك 7 مساء

الخميس 16 فبراير: فيوتشر - حرس الحدود 5 مساء

بيراميدز - إنبى 7 مساء