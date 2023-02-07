الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة ينعى «شابًا» توفى بسكتة قلبية أثناء لعب كرة القدم بالشرقية

وزير الرياضة
وزير الرياضة

نعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الشاب محمد ياسر عبدالستار عبدالوهاب الذي توفي أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه بمركز شباب بمحافظة الشرقية نتيجة إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية عقب تعرضه لنوبة قلبية، حيث سقط على الأرض أثناء اللعب وتم نقله إلى المستشفى المجاور لمركز الشباب، حيث وافته المنية داخل المستشفي.

 

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشاب، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

 

وأعلنت اللجنة الفنية لدوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، قرارًا برفع العقويات المُوقعة علي الفرق المُشاركة في دوري مراكز الشباب.


حيث وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي رفع العقوبات الموُقعة علي مراكز الشباب السابق اشتراكها بالنسخة الماضية من دوري مراكز الشباب؛ حرصًا منه علي اتساع قاعدة المشاركة، مؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه دوري مراكز الشباب وأهمية إعلان بداية وختام الدوري في مواعيد محددة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية في كافة المحافظات.

 

وزير الشباب والرياضة ينعي الشاب محمد الذي توفي بسكتة قلبية اثناء لعب كرة القدم بالشرقية ينعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

بالرابط.. خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بتروتريد فبراير 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

طريقة إثبات الإقامة بموجب عقود الإيجار ببطاقة الرقم القومي

محافظ دمياط تهنئ مدير الأمن الجديد لتوليه مهام منصبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟