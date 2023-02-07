وزير الرياضة ينعى «شابًا» توفى بسكتة قلبية أثناء لعب كرة القدم بالشرقية

نعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الشاب محمد ياسر عبدالستار عبدالوهاب الذي توفي أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه بمركز شباب بمحافظة الشرقية نتيجة إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية عقب تعرضه لنوبة قلبية، حيث سقط على الأرض أثناء اللعب وتم نقله إلى المستشفى المجاور لمركز الشباب، حيث وافته المنية داخل المستشفي.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشاب، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وأعلنت اللجنة الفنية لدوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، قرارًا برفع العقويات المُوقعة علي الفرق المُشاركة في دوري مراكز الشباب.



حيث وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي رفع العقوبات الموُقعة علي مراكز الشباب السابق اشتراكها بالنسخة الماضية من دوري مراكز الشباب؛ حرصًا منه علي اتساع قاعدة المشاركة، مؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه دوري مراكز الشباب وأهمية إعلان بداية وختام الدوري في مواعيد محددة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية في كافة المحافظات.