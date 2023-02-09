منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادا لودية جنوب السودان

اختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر، تدريباته اليوم باستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة منتخب جنوب السودان وديا غدا الجمعة ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس.

شهد المران تركيز الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمود جابر، على بعض الجمل التكتيكية التي يرغب في تحفيظها للاعبين بجانب التدريب على الكرات العرضية، وسط حالة من الحماس التي سيطرت على جميع اللاعبين.

وحرص الكابتن محمد بركات، والدكتور إيهاب الكومي عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على حضور مران اليوم، لدعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل البطولة المرتقبة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظي به منتخب الشباب من جانب مجلس إدارة الاتحاد لحصد اللقب الأفريقي والتأهل لكأس العالم.

ويستعد منتخب الشباب لخوض أولى تجاربه الودية أمام منتخب جنوب السودان، حيث استقر الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر على خوض وديتين أمام جنوب السودان وأوغندا.

وقال محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إنه يحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة ويمتلك جيلا مميزا من اللاعبين.

أضاف: "خضنا العديد من الوديات القوية طوال الفترة الماضية ونواجه جنوب السودان وأوغندا وديا الجمعة والاثنين".

تابع :"شاهدنا عدد كبير جدا من المحترفين في الخارج لاختيار أفضل العناصر للمنتخب، مشيرا إلى أن مجموعة مصر في البطولة قوية ولدينا الثقة الكاملة في لاعبينا.

وكشف أن الكاف رفع عدد اللاعبين في القائمة النهائية للبطولة إلى 26 لاعبا بدلا من 21، وهو ما يمنحنا أريحية عند اختيار اللاعبين".

واختتم حديثه قائلا: "ننتظر دعم الجماهير والإعلام لحصد اللقب والتأهل لكأس العالم".