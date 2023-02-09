الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«الحب حول العالم».. كيف تحتفل الدول بعيد الحب 2023؟

عيد الحب
عيد الحب

أيام قليلة ويهل علينا عيد الحب 2023، والذي يعتبر فرصة جيدة للتعبير عن الحب والامتنان لشريك الحياة، كما أنه موعد مناسب لشراء الهدايا التذكارية لمن تحب.

تختلف عادات وطقوس عيد الحب من دولة لأخرى، ففي السطور التالية نأخذك بجولة للتعرف على أشهر عادات المحبين حول العالم بالنسبة لعيد الحب.

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استعداداً له.. رسائل للاحتفال بيوم عيد الحب 2023

الأرجنتين  أسبوع الحلاوة:

لا يحتفل الأرجنتينيون بعيد الحب في فبراير فقط، ولكن يتم الاحتفال به في أول أسبوع من شهر يوليو أيضًا، حيث يتبادل العشاق الهدايا والشوكولاتة والحلويات الأخرى.

فرنسا بؤرة الرومانسية:

يُعتقد أن أول بطاقة عيد الحب نشأت في فرنسا، عندما أرسل تشارلز دوق أورليانز، رسائل حب إلى زوجته من السجن في عام 1415، حيث تحولت القرية الفرنسية المسماة "فالنتين" إلى بؤرة الرومانسية بين 12 و14 فبراير. 

يمكن للمرء أن يرى الساحات الجميلة والأشجار والمنازل المزينة ببطاقات الحب والورود وعروض الزواج، ربما تكون أجمل تقاليد عيد الحب في العالم.

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رسائل عيد الحب 2023 الفلانتين.. لماذا يحتفل المصريون بعيدين للحب كل عام؟

كوريا الجنوبية يوم الورود:

يحتفل الأزواج الرومانسيون في كوريا الجنوبية بيوم الحب في الرابع عشر من كل شهر وليس فبراير فقط، أجل، حيث يتم الاحتفال بـ "يوم الورود" في شهر مايو، ويتم الاحتفال بـ"يوم القبلات" في شهر يونيو، "يوم العناق" في شهر ديسمبر، فيما يحتفل العزاب "باليوم الأسود" في شهر أبريل من خلال تناول المكرونة السوداء، فإنه تقليد مختلف عن عيد الحب في جميع أنحاء العالم. 

الفلبين حفل جالا:

في الفلبين، عيد الحب هو الوقت الذي يتزوج فيه العديد من الأزواج الشباب في حدث ترعاه الحكومة كشكل من أشكال الخدمة العامة، حيث يعتبر من بين أكثر احتفالات عيد الحب المدهشة في جميع أنحاء العالم.

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«عيد الحب».. أغنية جديدة لـ أحمد سعد فى «الفلانتين»

غانا يوم للشوكولاتة:

في غانا ، يتم الاحتفال بيوم 14 فبراير باعتباره “يوم للشوكولاتة”، حيث إنها خطوة اتخذتها حكومة غانا في عام 2007 لزيادة السياحة في البلاد، فغانا من بين أكبر الدول المنتجة للكاكاو في العالم، حيث يمكن للمرء حضور العروض والمناسبات الموسيقية والمطاعم التي تحتوي على قوائم طعام خاصة بهذا اليوم.

الدنمارك احتفال بالحب:

على الرغم من أن عيد الحب هو أحد المهرجانات الدنماركية الجديدة، إلا أن الدولة تحتفل أيضًا بيوم الحب والرومانسية في 14 فبراير، حيث لا يقتصر عيد الحب في الدنمارك على الورود والشوكولاتة، ولكن يتبادل الأصدقاء والعشاق البطاقات المصنوعة يدويًا مع الزهور البيضاء.

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