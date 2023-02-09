للمستثمرين.. تفاصيل طرح 597 فدانًا لتنفيذ نشاط عمراني بالقاهرة الجديدة

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجديدة على طرح 597 فدانًا أمام المستثمرين، على أن يتم تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة بالقاهرة الجديدة.

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية طرح 597 فدانًا مقسم على 4 قطع أراضي مخصصة للمشروعات العمرانية، على أن يتم سداد المستحقات المالية بالدولار من خارج البلاد، لافتة إلى أن قطعة الأرض الأولي على مساحة 75 فدانًا وهى الواقعة بمشروع بيت الوطن بتنفيذ مشروع نشاط عمراني، بينما يبلغ السعر التقديري للمتر الواحد نحو 7655 جنيهًا.

وفيما يخص قطعة الأرض الثانية الواقعة بمنطقة الأمل على مساحة 157 فدانًا بنشاط عمراني متكامل ويقدر السعر التقديري للمتر بـ6680 جنيهًَا للمتر، وفيما يخص تفاصيل قطعة الأرض الثالثة الواقعة بمثلث الأمل على مساحة 180 فدانًا بنشاط عمراني متكامل ويصل السعر التقديري للمتر نحو 6060 جنيهًا.

وفيما يخص القطعة الرابعة والأخيرة من الأراضي المقترح للمشروعات العمرانية قطعة أرض جنوب مشروع بيت الوطن بجوار لافيتسا بنشاط عمراني مختلط على مساحة 177 فدانًا بسعر تقديري للمتر بنحو 11505 جنيهات.

تفاصيل سداد المستحقات المالية للمجتمعات العمرانية بالدولار

في السياق، أكد أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أن يتم استكمال سداد حتى نسبة 10‎%‎ من قيمة الأرض بالدولار من خارج البلاد التي تتضمن سداد 5‎%‎ يتم سدادها مع تقديم الطلب لهيئة المجتمعات، كما يتم سداد 5%، على أن تلتزم الشركة بسدادها خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بمواقفة مجلس إدارة هيئة المجمعات العمرانية الجديدة علي التخصيص، إضافة إلى نسبة 1% مصاريف إدارية ونسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد باقي ثمن الارض على 10 أقساط نصف سنوية متساوية يتم سدادها بالدولار من خارج البلاد ويستحق القسط الأول منها بعد 6 اشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الأخطار بمواقفة مجلس إدارة وحتى تاريخ السداد، إضافة إلى نسبة 2% طبقا بتعمليها وزارة المالية وإضافة نسبة 0.5% مصاريف إدارية.

وتابع أمين غنيم أن يتم تنفيذ المشروعات لمدينة القاهرة الجديدة خلال مدة تتراوح ما بين 5 - 6 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

اشتراطات بنائية لتنفيذ النشاط عمراني متكامل بالقاهرة الجديدة

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة أن هيئة المجتمعات وضعت بعض الاشتراطات البنائية لتنفيذ تلك للمشروعات، على أن يتم تنفيذ العمارات على مساحة لا تزيد عن 50% من إجمالي المساحة المخصصة للإسكان، كما يتم تنفيذ الفيلات وتوين وتاون كوارتز على مساحة لا تزيد عن 45% من المخصصة للفيلات، لافتًا إلى أن يتم تخصيص نسبة تتراوح ما بين 8 - 12% من إجمالي مساحة قطعة الأرض للخدمات التي تتضمن تنفيذ نوادي ومدارس وأنشطة تجارية وترفيهية متنوعة.