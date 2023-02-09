أكرم القصاص: الرئيس السيسي أعلن أن مشروعات الدولة لا تنافس القطاع الخاص

أوضح الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أبرز رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاحه المرحلة الثانية من مجمع صناعات "سايلو فودز"، قائلاً: "إن هناك أكثر من رسالة، حيث تتعلق الرسالة الأولى بالداخل وتجديد تأكيد الرئيس السيسي على توافر السلع وحسمه بشكل كبير".

وأضاف القصاص خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاحتياطيات التي أعلن عنها وزير التموين، حيث أوضح الرئيس السيسي أن احتياطيات القمح والسكر متوفرة لعدة شهور، إضافة إلى أن المحاصيل الجديدة ستدخل خلال شهر أو شهرين، وبالتالي سيتضاعف هذا الاحتياطي.

وأوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن الدولة تتجه لفكرة الصناعة بمعنى توفير الزيوت، وزراعة 53 ألف فدان، ثم بعد ذلك 500 ألف فدان، لإنتاج زيت الصويا، حيث وجه الرئيس السيسي بأهمية أن تدخل مصر في صناعة الزيوت، وألا تعتمد فقط على استيرادها.

وأكد القصاص أن هناك شفافية إعلان أن الدولة ومشروعات الخدمة الوطنية لا تنافس القطاع الخاص من ناحية، وتؤدي ما عليها من واجبات و تأمينات وغاز ومياه وكهرباء، مثلها مثل القطاع الخاص.