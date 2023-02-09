أصالة تعلن عن تبرعها بأجر حفلها بدبي للمتضررين من زلزال سوريا

كشفت الفنانة السورية أصالة، عن تبرعها بأجر حفلها في دبي للمتضررين من الزلزال في سوريا، وأعلنت عن ذلك في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وقالت أصالة في منشورها: "مو من عادتي إنّي قول إنّما للاضطرار أحكام ومتل ما بعمل في الأزمات لأنّي منكم وواجب عليّ اللي بعمله تبرّعت أيضاً باجري عن حفل دبي لمن هُمّ أحقّ منّي فيه ما عملت إلًا واجبي تجاه أهلي وأحبّتي ولو فيه حفله كلّ يوم بعملها لنعمّر بيوت خربت وقلوب تعبت زلزال سوريا".

ومن المقرر أن تحيي أصالة حفلها في دبي يوم 11 فبراير الجاري وبالتحديد في أرينا دبي.

متابع يهاجم أصالة

كان أحد متابعي أصالة، قد شن هجومًا عليها وطالبها بتبني حملة تبرعات لمساندة سوريا بتكلفة مهرجان من الذي تشارك فيه، هو الأمر الذي ردت عليه أصالة قائلة: "أكيد يا أخي العزيز ربيع ما عم بستنّى توجيهاتك لأعمل واجبي اللي ما وقفت عنّه حتّى لمّا وقفت المهرجانات ووقفت الحفلات وما كان فيه شغل بس الضمير والمسؤولية ما وقفوا".