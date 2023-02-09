برلمانية تطالب المجتمع الدولي بسرعة تقديم الدعم للشعبين السوري والتركي

أعلنت ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، تضامنها الكامل مع الشعبين السوري والتركي، جرّاء الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين، وخلف آلاف القتلى والجرحى ودمار آلاف المنازل السكنية.

وقالت ندى، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن العالم أجمع استقبل خبر كارثة الزلزال المدمر التي ضرب سوريا وتركيا بحزن شديد، تلك الكارثة الأشد والأصعب على الشعبين الشقيقين، مطالبة المجتمع الدولي بالإسراع في تقديم كافة الدعم والمساندة إلى سوريا وتركيا، لتخفيف الأثار السلبية للزلزال.

وأشادت عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم جميع أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة للشعبين السوري والتركي، وتوجيهاته أيضا بإرسال مصر 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا، مضيفة أن مصر دائما وأبدا تقف بجوار أشقائها، وتقدم لهم الدعم والمساندة.

وأعربت ندى عن خالص تعازيها للضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين في سوريا وتركيا.