انتشال 1950 جثة من تحت الأنقاض شمال غرب سوريا

قالت الخوذ البيضاء وهي منظمة دفاع مدنية تطوعية تعمل في سوريا، إنه تم انتشال 1950 جثة من تحت الأنقاض في مناطق شمال غرب سوريا.

وبحسب قناة العربية الإخبارية، أوضحت الخوذ البيضاء، أن فرص خروج ناجين من تحت الأنقاض الآن وبعد 4 أيام فرصة ضئيلة.

المساعدات مستمرة لتركيا وسوريا

يذكر أن هذه المساعدات تأتى في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الفئات المتضررة والمنكوبة في مختلف أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وخلال الساعات الماضية، ارسلت الكويت طائرتان تابعتان للقوة الجوية الكويتية، اليوم الخميس، متجهتين إلى الجمهورية التركية وعلى متنهما 80 طنًا من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية للمتضررين من الزلزال هناك.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان لها اليوم، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء جسر جوي لإرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال المدمر الذي وقع جنوب تركيا.

وأضافت الدفاع الكويتية أن رحلات الإغاثة الكويتية الأولى انطلقت، يوم الإثنين الماضي، بإقلاع طائرتين عسكريتين كويتيتين محملتين بفرق إنقاذ من قوة الإطفاء العام وثمانية أطنان من مواد الإغاثة، وأن هذه الرحلات تأتي بالتعاون والتنسيق بين الجيش الكويتي ووزارات الدفاع والخارجية والصحة وقوة الإطفاء العام وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعيات الخيرية الكويتية كافة.

كما وصلت إلى مطار أضنة التركية، اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الأولى ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

مساعدات سعودية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الطائرة تقل فرق الإسعاف والإنقاذ المتخصصة من عدة وزارات وجهات سعودية وفرق تطوعية للمشاركة في مساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

من جهته، عبّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الخميس، في رسالة لنظيره السوري حسين عرنوس، عن تضامن فلسطين، قيادة وشعبًا، مع الشقيقة سوريا في محنتها.

وقدم أشتية تعازيه الحارة في ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق شمال سوريا، مواسيًا إياه بفقدان شقيقته نسوم عرنوس وأبنائها وأحفادها جراء الزلزال في حماة.

وقال أشتية، في رسالته إلى عرنوس: "أتقدم باسم حكومة دولة فلسطين وبالأصالة عن نفسي، بأسمى عبارات التضامن وخالص التعازي لدولتكم، بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى شقيقتكم السيدة نسوم عرنوس وعائلتها، وأرسل خالص التعازي للشعب السوري الشقيق، ولأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة".