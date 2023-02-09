تطرح على «يوتيوب».. ترويج البوستر الرسمى لأغنية أصالة الجديدة «ما عرفتك»

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الرسمي لأحدث أعمال الفنانة أصالة الغنائية، بعنوان "ما عرفتك" والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر "يوتيوب" وقناة روتانا.

من جهة أخرى، تحيى النجمة أصالة حفلاً غنائيًا، في دبى يوم 11 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تقدم أصالة لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

وطرحت النجمة أصالة أغنية بعنوان "سيد الغرام"، الأيام الماضية وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، ونشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".

في حين ردت عليها أسماء لمنور من خلال التعليقات قائلة: "صولا الأصيلة وصاحبتي الفنانة العربية الكبيرة.. ما تتخيلوش حرصها على إتقان اللهجة المغربية والإيقاع المغربي ومش من فراغ هي أصالة الأغنية العربية بامتياز ومفخرة الشام الحبيب.. الزي المغربي جاك يهبل وإتقانك للهجة المغربية دليل على حبك لوطنك العربي من المحيط إلى الخليج".