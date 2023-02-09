نائبة التنسيقية: كلمة الرئيس السيسي بـ«سايلو فوودز» رسائل طمأنة

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع "سايلو فوودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية، قائلة: "كلمات الرئيس اليوم أثلجت صدور المصريين وهي بمثابة رسائل اطمئنان توضح لهم خارطة الطريق التي تسير عليها الدولة خاصة وأن الرئيس تحدث عن موضوعات استراتيجية متعلقة بالأمن القومي والاجتماعي وتمس المواطن المصري.

ولفتت محروس في بيان لها اليوم، إلي أن المواطنين كانت تحتاج أن يتم وضعها في صورة الوسط الاقتصادي العام للدولة، مضيفة أن الدولة تبذل قصارى جهدها لمجابهة الأزمة الاقتصادية التي طالت العالم بأكمله ولم تنل بمصر فقط .

وقالت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن تأكيد القيادة السياسية لوجود مخزون كافي استراتيجي من السلع، يعكس مدى قوة الدولة واتزانها رغم الأزمة الاقتصادية المالية الراهنة.

وأضافت عضو مجلس النواب، "أن كلمات الرئيس اليوم لم تكن تحمل دلالة فقط، بل الحدث نفسه وهو افتتاح مرحلة ثانية من مشروع في مجال الصناعات الغذائية الذي يعكس مدى ثبات الدولة المصرية، وأنها حاكمة جيدا لزمام حركتها التنموية فعلينا أن نفتخر بما تقدمه الدولة لنا من إنجازات في ظل الأزمات التي نواكبها سواء على مستوى الشأن الداخلي للدولة أو على الشأن الخارجي العالمي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شدد خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات، اليوم، على الاستعداد الكامل لجهاز الخدمة الوطنية للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة لديها استعداد تام للشراكة أيضا مع القطاع الخاص بكل مؤسسات وشركات القطاع العام، معلقا: "الأمر ده متاح علشان يصل لكل الناس واللى عنده استعداد يخش في شراكة مع الدولة".

وتضم "سايلوفودز" 14 صومعة للحبوب، ومجمع طباعة شاملا لتغليف المنتجات الصديقة للبيئة لضمان تلبية متطلبات كل مستهلك لمنتجات صحية وعالية الجودة وآمنة.

كما تضم عددا من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين والتى يتم إدارتها بمنظومات عالمية هى الأكثر تطورا من كبار الموردين الدوليين.