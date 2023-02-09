برلماني: افتتاح السيسي المرحلة الثانية من سايلو فودز خطوة رائدة لتعزيز الأمن الغذائي

أكد الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على حرص الرئيس السيسي، توجيه رسائل طمأنة للمواطنين، بشأن توافر السلع الأساسية للمواطنين لفترات كبيرة. واستقراراها وعدم وجود أي نقص في أي سلعة أساسية واستراتيجية، وذلك في مواجهة شائعات بغيضة وسافرة تحاول النيل من الدولة المصرية واستقرارها.

ونوه الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بأهمية المشروعات القومية التي يشهدها الرئيس السيسي، في مختلف القطاعات، ولاسيما المتعلقة بالتوسع الزراعى وكذلك التصنيع الغذائي، وآخرها افتتاح المرحلة الثانية من سايلو فودز، قائلا: إنها مشروعات للحاضر والمستقبل وتقوية دعائم الدولة المصرية الاقتصادية، وتعزيز أمنها الغذائي والتحسب لأي ظروف عالمية، مثلما حدث في الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت خضير، إلى أن التصنيع الزراعى، والشركات العملاقة في مجال الصناعات الغذائية، من شأنه تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية، وفي نفس الوقت تقليل الطلب علي العملة الصعبة، ومساعدة البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بتأكيد الرئيس السيسي أن الدولة لديها استعداد تام للشراكة أيضا مع القطاع الخاص، قائلا: ان هذه فرصة هامة لزيادة حجم المشاريع وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

واختتم، أن سايلو فودز، كيان صناعي وغذائي عملاق يحسب للدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مثل هذه المجمعات الصناعية الضخمة. مشيدا: بمنتجات المدينة الصناعية "سايلو فوودز"، والتي تتميز بالكفاءة والجودة وتدعم انخفاض الأسعار. مضيفا: أن هذه المنتجات تقدم للمواطن المصري، المكرونة والبسكويت والخبز والألبان والعصائر وغيرها، وهى منتجات أساسية للمواطن المصري، كما انها تمتلك منظومة متكاملة لتوزيع الوجبات المدرسية، والتي وصلت لنحو 600 مليون وجبة.