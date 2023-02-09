الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: افتتاح السيسي المرحلة الثانية من سايلو فودز خطوة رائدة لتعزيز الأمن الغذائي

الدكتور حسين خضير
الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

أكد الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على  حرص الرئيس السيسي، توجيه رسائل طمأنة للمواطنين، بشأن توافر السلع الأساسية للمواطنين لفترات كبيرة. واستقراراها وعدم وجود أي نقص في أي سلعة أساسية واستراتيجية، وذلك في مواجهة شائعات بغيضة وسافرة تحاول النيل من الدولة المصرية واستقرارها.

ونوه الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بأهمية المشروعات القومية التي يشهدها الرئيس السيسي، في مختلف القطاعات، ولاسيما المتعلقة بالتوسع الزراعى وكذلك التصنيع الغذائي، وآخرها افتتاح المرحلة الثانية من سايلو فودز، قائلا: إنها مشروعات للحاضر والمستقبل وتقوية دعائم الدولة المصرية الاقتصادية، وتعزيز أمنها الغذائي والتحسب لأي ظروف عالمية، مثلما حدث في الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت خضير، إلى أن التصنيع الزراعى، والشركات العملاقة في مجال الصناعات الغذائية، من شأنه تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية، وفي نفس الوقت تقليل الطلب علي العملة الصعبة، ومساعدة البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بتأكيد الرئيس السيسي أن الدولة لديها استعداد تام للشراكة أيضا مع القطاع الخاص، قائلا: ان هذه فرصة هامة لزيادة حجم المشاريع وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

واختتم، أن سايلو فودز، كيان صناعي وغذائي عملاق يحسب للدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مثل هذه المجمعات الصناعية الضخمة. مشيدا: بمنتجات المدينة الصناعية "سايلو فوودز"، والتي تتميز بالكفاءة والجودة وتدعم انخفاض الأسعار. مضيفا: أن هذه المنتجات تقدم للمواطن المصري، المكرونة والبسكويت والخبز والألبان والعصائر وغيرها، وهى منتجات أساسية للمواطن المصري، كما انها تمتلك منظومة متكاملة لتوزيع الوجبات المدرسية، والتي وصلت لنحو 600 مليون وجبة.

الاقتصاد الأمن الغذائي التصنيع الزراعي التصنيع الغذائى الحرب الروسية العملة الصعبة المشروعات القومية عضو مجلس الشيوخ لجنة الصحة بمجلس الشيوخ للمحررين البرلمانيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رسائل عيد الحب 2023 الفلانتين.. لماذا يحتفل المصريون بعيدين للحب كل عام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يطلق النار تجاه فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا