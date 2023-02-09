الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بحضور زعيم الأغلبية.. أمانة الصناعة والتجارة بـ«مستقبل وطن» تعقد أولى اجتماعاتها (صور)

مستقبل وطن
مستقبل وطن

عقدت أمانة الصناعة والتجارة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور سمير صبري، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، زعيم الأغلبية البرلمانية، وتناول الاجتماع مناقشة الخطة الموضوعة وبحث خطة عمل المرحلة القادمة وذلك في حضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة بتشكيلها الجديد.

اجتماع حزب مستقبل وطن لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة
اجتماع حزب مستقبل وطن لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة

من ناحية أخرى، نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، أمس الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

اجتماع حزب مستقبل وطن لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة
اجتماع حزب مستقبل وطن لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة


وفي محافظة القاهرة

نظمت أمانة المشروعات بقسم المقطم، المعرض الأول للحرف اليدوية والذي أقيم بمقر الحزب وحضره العديد من أهالي المقطم في جو من البهجة والسرور وذلك دعما للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

اجتماع حزب مستقبل وطن لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة
اجتماع حزب مستقبل وطن لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة

كما نظمت أمانة التعليم والبحث العلمي بقسم روض الفرج، اليوم الثالث على التوالى لمسابقة "أوائل الطلبة"، للمنطقة الشمالية بالتعاون مع إدارة روض الفرج التعليمية.

اجتماع حزب مستقبل وطن لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة
اجتماع حزب مستقبل وطن لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة

واستكملت أمانة قسم الظاهر، فاعلية مسابقة "أوائل الطلبة"، بحضور أمين التعليم والبحث العلمي وانتهت بفوز إدارة الوايلي التعليمية، في المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

اجتماع حزب مستقبل وطن لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة
اجتماع حزب مستقبل وطن لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة
أمانة الصناعة والتجارة المركزية حزب مستقبل وطن المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب زعيم الأغلبية محاربة الغلاء

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وائل لطفي

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