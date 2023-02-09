الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لتجاوز المحنة الإنسانية.. البرلمان السوري يطالب المجتمع الدولي برفع الحصار

مجلس الشعب السوري
مجلس الشعب السوري

ناشد مجلس الشعب السوري  المجتمع الدولي بضرورة الرفع الفوري والعاجل للحصار أحادية الجانب المفروضة على سوريا، وتقديم يد العون والمساعدة للحد من آثار الزلزال المدمر الذي تعرضت له سوريا .

ودعا المجلس الشعب السوري   في بيان له اليوم الخميس، جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وجميع الاتحادات والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والالتزام بمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان، وما نصت عليه مواد القانون الدولي الإنساني.

وتابع مُطالبًا بممارسة الضغوط على حكومات الدول التي تقوم وتساهم في فرض الحصارات والإجراءات الظالمة على الشعب السوري، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، والدعوة لرفعها فوراً ودعم الجهود التي تقوم بها الحكومة السورية في الحد من آثار هذه الكارثة والتحرك الفوري والعاجل والفعال لمد يد العون والمساعدة وكسر الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري لتجاوز آثار الزلزال المدمر وهذه المحنة الإنسانية، وبالسرعة القصوى.

وأوضح مجلس الشعب السوري، أن ما تعرضت له البلاد على مدار أكثر من 11 سنة من حرب إرهابية شعواء وحصار اقتصادي أحادي الجانب وإجراءات قسرية جائرة شملت مناحي حياة المواطن السوري اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً ومعيشياً، أدى بشكل كبير إلى إضعاف منظومة الإمكانات المحلية بكافة عناصرها ومكوناتها وانعكس سلباً على عمليات الإجلاء والإنقاذ والإغاثة والإسعاف ومحاولات تدارك تداعيات هذه المأساة التي أصابت المواطنين السوريين الآمنين بأرواحهم وممتلكاتهم في المناطق المنكوبة. 

وأشار البيان، إلى أن الزلزال المدمر خلف وراءه مئات الضحايا وآلاف الجرحى والمصابين، إضافة إلى تشريد عدد كبير من العائلات من مناطق سكنها وتهديم وتصدع آلاف الأبنية والمنازل وأضرار بالغة بالمنشآت الحيوية والبنى التحتية.

وأرسل المجلس نسخاً من البيان إلى كل من أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو ورئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إبراهيم بوغالي ورئيس برلمان دول تكتل الميركوسور توماس بيطار ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جينارو ميغليوري والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس والأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية محمد رضا مجيدي والأمين العام لبرلمان البحر الأبيض المتوسط سيرجيو بيازي.

مجلس الشعب السوري المجتمع الدولي سوريا الزلزال منظمة الأمم المتحدة

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