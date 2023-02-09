الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تونس: فتح حساب بنكى للمساعدات المالية لصالح سوريا وتركيا

جريدة الدستور

كشفت نسرين رمضاني، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مساهمة تونس في المساعدات المقدمة إلى الجانب الروسي والتركي جراء الزلزال المدمر.

وأكدت أن تونس أرسلت، أمس، طائرات عسكرية محملة بمساعدات وطواقم طبية وأيضًا فرق إنقاذ لسوريا وتركيا، حيث أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة إرسال المساعدات العاجلة إلى سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق هناك وأحدث خسائر بشرية ومادية هائلة.

وتابعت أن بدعوة من الرئيس التونسي أعلنت تونس عن فتح حساب بنكي لتلقي المساعدات المالية من التونسيين، بالإضافة لاستقبال المساعدات العينية من أغطية ومواد غذائية وما إلى ذلك لنقلها إلى تركيا وسوريا.

وانطلقت من تونس 3 طائرات عسكرية باتجاه مطار حلب بسوريا ومطار أدانا في تركيا حاملة مساعدات إنسانية عاجلة وفرق نجدة وإنقاذ وفرقًا طبية مختصة.

وبدأ الهلال الأحمر التونسي جمع المساعدات من أجل إرسالها للمتضرّرين من الزلزال، كما أطلق نداءات للأطباء والممرضين الراغبين في التطوّع في جهود إسعاف المصابين داخل المناطق المنكوبة جراء الكارثة.

سوريا تركيا الزلزال المدمر المساعدات العاجلة إلى سوريا المساعدات العاجلة إلى تركيا طائرات عسكرية حلب أدانا فرق طبية فرق نجدة وإنقاذ الزلزال الرئيس قيس سعيد تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رئيس هيئة سلامة الغذاء: مصر فى مصاف الدول المعنية بسلامة وأمن الغذاء

«شعبة الملابس» عن الأوكازيون الشتوى: المصريون فضلوا الغذاء عن الملبس هذا العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر