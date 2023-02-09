تونس: فتح حساب بنكى للمساعدات المالية لصالح سوريا وتركيا

كشفت نسرين رمضاني، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مساهمة تونس في المساعدات المقدمة إلى الجانب الروسي والتركي جراء الزلزال المدمر.

وأكدت أن تونس أرسلت، أمس، طائرات عسكرية محملة بمساعدات وطواقم طبية وأيضًا فرق إنقاذ لسوريا وتركيا، حيث أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة إرسال المساعدات العاجلة إلى سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق هناك وأحدث خسائر بشرية ومادية هائلة.

وتابعت أن بدعوة من الرئيس التونسي أعلنت تونس عن فتح حساب بنكي لتلقي المساعدات المالية من التونسيين، بالإضافة لاستقبال المساعدات العينية من أغطية ومواد غذائية وما إلى ذلك لنقلها إلى تركيا وسوريا.

وانطلقت من تونس 3 طائرات عسكرية باتجاه مطار حلب بسوريا ومطار أدانا في تركيا حاملة مساعدات إنسانية عاجلة وفرق نجدة وإنقاذ وفرقًا طبية مختصة.

وبدأ الهلال الأحمر التونسي جمع المساعدات من أجل إرسالها للمتضرّرين من الزلزال، كما أطلق نداءات للأطباء والممرضين الراغبين في التطوّع في جهود إسعاف المصابين داخل المناطق المنكوبة جراء الكارثة.