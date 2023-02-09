اللحوم والخبز يرفعان معدل التضخم الشهري 4.9% في يناير

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 4.9%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (150.6) نقطة لشهر يناير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (4.9%) عن شهر ديسمبر 2022.

ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (20.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (10.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (7.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (10.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (3.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (4.1%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (4.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (8.2%).

وحول التغيــر الشهري (شهــر يناير 2023 مقارنة بشهـر ديسمبر 2022):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (10.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (20.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (10.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (7.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (10.9%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (3.1%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.7%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (3.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (4.1%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.0%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.1%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (2.1%) بسبب ارتفاع مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.7%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (8.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (8.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.2%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعـــة ارتفاعاً قدره (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (4.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.9%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.9%).