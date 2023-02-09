الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اللحوم والخبز يرفعان معدل التضخم الشهري 4.9% في يناير

اللحوم
اللحوم

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 4.9%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (150.6) نقطة لشهر يناير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (4.9%) عن شهر ديسمبر 2022.

ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (20.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (10.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (7.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (10.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (3.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (4.1%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (4.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (8.2%).

وحول التغيــر الشهري (شهــر يناير 2023 مقارنة بشهـر ديسمبر 2022): 

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (10.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (20.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (10.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (7.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (10.9%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (3.1%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.7%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً  قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (3.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (4.1%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.0%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.1%).
8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (2.1%) بسبب ارتفاع مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.7%).
9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (8.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (8.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.2%).
10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعـــة ارتفاعاً قدره (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (4.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.9%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.9%).

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل التضخم مجموعة الحبوب اللحوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

اليوم.. «النقض» تنظر طعن قاتل نيرة أشرف على حكم إعدامه

الرئاسة الفرنسية: ماكرون وزيلينسكى سيسافران معًا لبروكسل لحضور قمة رؤساء الاتحاد الأوروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر