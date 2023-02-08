الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مكتب التعليم المسيحى بسوهاج ينظم ثالث أيام مهرجان المرحلة الابتدائية

كنيسة
كنيسة

نظمت خدمة المرحلة الابتدائية بمطرانية سوهاج للكاثوليك بقيادة الأب جرجس ناروز، وتحت رعاية الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك وبإشراف مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، اللقاء الثالث، المخصص للصفين الثالث والرابع الابتدائي تحت شعار "علمنا أشكر".

ودارت لقاءات اليوم حول قيمة وأهمية الشكر الله والآخرين، واختتم اليوم بوقت ترفيهي على ضفاف نيل مصر العظيم.

ونظمت أمس، كنيسة مار جرجس، بطنطاوي، مؤتمر الصفين الرابع والخامس الابتدائي، تحت رعاية الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، وذلك تحت شعار "نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية".

وبدأ المؤتمر بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها القمص إبراهيم زكي، راعي الكنيسة حيث قدم محاضرة حول "معنى كلمة كنيسة وصفاتها".

تضمن المؤتمر أيضًا الترانيم الروحية، واللقاءات التكوينية، والأشغال اليدوية، وحفلة السمر.

خدمة المرحلة الابتدائي قيادة الأب جرجس ناروز الأنبا توما مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية

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