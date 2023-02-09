الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الإسكندرية» تسلم أهالى بشاير الخير من ضعاف السمع سماعات طبية

سماعات طبية لضعاف
سماعات طبية لضعاف السمع من أهالي بشاير الخير

سلمت مديرية الصحة بالإسكندرية سماعات طبية لضعاف السمع لأهالي بشاير الخير المنتفعين من القافلة الطبية التي استمرت طوال شهر نوفمبر الماضي، واستكمالاً لتنفيذ الوعود.

 

وأوضحت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه تم توزيع 21سماعة طبية على ضعاف السمع بعد أن تم عمل مسح سمعي لأهالي بشاير الخير وأطفال المدارس.

 

وقدمت «طهيو» الشكر لكل من ساهم في توفير السمعات الطبية مشيدة بالدور التى تقوم به إدارة ذوي الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومختصة بالشكر الدكتورة فاطمة رجب مديرة الإدارة.

 

وشملت القافلة التي انطلقت ببشاير الخير 3، 5 على مدار شهر نوفمبر الماضي، الكشف على المواطنين فى جميع التخصصات وعمل الأشعة والتحاليل وصرف العلاج المجانى، وأعمال المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة ومنها الكشف المبكر على الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وأورام الثدى وصحة المرأة ، والتطعيم ضد فيروس كورونا، واتخاذ اجراءات العلاج على نفقة الدولة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ، والمسح الطبى لتلاميذ المدارس الموجودة بالمنطقة للكشف عن سلامة السمع والإبصار وتوفير السماعات والنظارات لمن يحتاجها.

 

كما قامت القافلة بإحالة الحالات التى تحتاج أبحاث متقدمة أو تدخل جراحى إلى المستشفيات المتخصصة التابعة لمديرية الشئون الصحية وجامعة الإسكندرية، والقوات المسلحة ليتم عمل كافة الإجراءات المطلوبة بالمجان وفى أسرع وقت ممكن.

 

وتناولت القافلة العديد من الموضوعات التوعوية والأنشطة؛ على رأسها المبادرات الرئاسية، والخدمات الصحية المقدمة وأهمية الكشف المبكر وسرطان الثدي وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والاعتلال الكلوى والتغذية السليمة وصحة البيئة والنظافة الشخصية والوقاية من الأمراض المعدية، وتطعيم كوفيد 19 والرضاعة الطبيعية وسوء إستخدام المضادات الحيوية ومكافحة التدخين وختان الإناث.

 

وشارك بالقافلة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومستشفيات جامعة الإسكندرية، ومديرية التضامن الاجتماعى، ومديرية التربية والتعليم، ونقابة الصيادلة، وحى غرب الإسكندرية وهيئة الإسعاف وبنك الدم الإقليمى، وعدد من المراكز الطبية الخاصة ومنظمات المجتمع المدنى.

مديرية الصحة بالإسكندرية سماعات طبية أهالي بشاير الخير أطفال المدارس توفير السمعات الطبية ببشاير الخير 3 5

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

الأمومة والطفولة: زواج الأقارب يزيد من فرص الإصابة بالأمراض الوراثية

مارسيليا يهزم باريس سان جيرمان بثنائية فى كأس فرنسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر