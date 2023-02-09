«صحة الإسكندرية» تسلم أهالى بشاير الخير من ضعاف السمع سماعات طبية

سلمت مديرية الصحة بالإسكندرية سماعات طبية لضعاف السمع لأهالي بشاير الخير المنتفعين من القافلة الطبية التي استمرت طوال شهر نوفمبر الماضي، واستكمالاً لتنفيذ الوعود.

وأوضحت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه تم توزيع 21سماعة طبية على ضعاف السمع بعد أن تم عمل مسح سمعي لأهالي بشاير الخير وأطفال المدارس.

وقدمت «طهيو» الشكر لكل من ساهم في توفير السمعات الطبية مشيدة بالدور التى تقوم به إدارة ذوي الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومختصة بالشكر الدكتورة فاطمة رجب مديرة الإدارة.

وشملت القافلة التي انطلقت ببشاير الخير 3، 5 على مدار شهر نوفمبر الماضي، الكشف على المواطنين فى جميع التخصصات وعمل الأشعة والتحاليل وصرف العلاج المجانى، وأعمال المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة ومنها الكشف المبكر على الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وأورام الثدى وصحة المرأة ، والتطعيم ضد فيروس كورونا، واتخاذ اجراءات العلاج على نفقة الدولة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ، والمسح الطبى لتلاميذ المدارس الموجودة بالمنطقة للكشف عن سلامة السمع والإبصار وتوفير السماعات والنظارات لمن يحتاجها.

كما قامت القافلة بإحالة الحالات التى تحتاج أبحاث متقدمة أو تدخل جراحى إلى المستشفيات المتخصصة التابعة لمديرية الشئون الصحية وجامعة الإسكندرية، والقوات المسلحة ليتم عمل كافة الإجراءات المطلوبة بالمجان وفى أسرع وقت ممكن.

وتناولت القافلة العديد من الموضوعات التوعوية والأنشطة؛ على رأسها المبادرات الرئاسية، والخدمات الصحية المقدمة وأهمية الكشف المبكر وسرطان الثدي وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والاعتلال الكلوى والتغذية السليمة وصحة البيئة والنظافة الشخصية والوقاية من الأمراض المعدية، وتطعيم كوفيد 19 والرضاعة الطبيعية وسوء إستخدام المضادات الحيوية ومكافحة التدخين وختان الإناث.

وشارك بالقافلة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومستشفيات جامعة الإسكندرية، ومديرية التضامن الاجتماعى، ومديرية التربية والتعليم، ونقابة الصيادلة، وحى غرب الإسكندرية وهيئة الإسعاف وبنك الدم الإقليمى، وعدد من المراكز الطبية الخاصة ومنظمات المجتمع المدنى.