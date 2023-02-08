الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

15 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على مباراة الأهلى وريال مدريد فى مونديال الأندية

الأهلي وريال مدريد
الأهلي وريال مدريد

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

ريال مدريد سيطر على مجريات الأمور لكن بدون أي خطورة.

وكانت أخطر كرات الريال بعد 3 دقائق فقط، خطيرة لصالح ريال مدريد ومن ثم عرضية أرضية من ناتشو من يمين منطقة الجزاء شتتها محمد هاني مدافع الأهلي ببراعة.


جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - أحمد عبدالقادر

 

ريال مدريد الاهلى مونديال الاندية

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