قوته 4.6 ريختر.. زلزال جديد يضرب «أرض الروم» شرق تركيا

أعلنت إدارة الكوارث بتركيا عن تعرض منطقة "أرضروم"، أو أرض الروم شرق تركيا لزلزال جديد قوته 4.6 ريختر، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

ارتفاع أعداد القتلى جراء الزلزال

كما أعلنت عن ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 13000.

من ناحية أخرى أعلنت تركيا عن أنها تواجه كارثة كبرى ضربت منطقة مساحتها ألف كيلو متر مربع، وأنها ستقوم بفتح معبرين حدوديين مع سوريا للمساعدات الإنسانية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت قبل قليل عن إرسال31 فرقة إنقاذ و5 فرق طبية لتركيا.

في الوقت نفسه أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إرسال طائرات بمساعدات طبية لكل من سوريا وتركيا.