محال الغربية تستعد لاستقبال «عيد الحب».. والورود والشيكولاته أبرز الهدايا

تهيأت محلات بيع الهدايا والورود والخردوات والمكاتب ومحال الشباب بصفة عامة بمحافظة الغربية لاستقبال يوم الرابع عشر من فبراير الجاري، والذي يحتفل فيه العالم اجمع بعيد الحب، فمنذ بداية الشهر الجارى، بدأت الاستعدادات وستستمر حتى اليوم الرابع عشر من فبراير، حيث اكتسي الشوارع باللون الأحمر بمناسبة عيد الحب العالمي، فترى الشباب يحرصون على ارتداء الملابس ذات اللون الأحمر.

وهنأ الجميع بعضهم البعض بعبارة "هابي فلانتين داي" وهي العبارة الأشهر عند حلول هذه المناسبة التي تعتبر فرصة للجميع وليس فقط للمرتبطين عاطفيًا فقط لتعبير عن مشاعرهم تجاه الآخرين.

ويعتبر أصحاب المحلات التجارية “عيد الحب” أحد أهم المناسبت التى يحدث فيها رواج خلال السنة ولكن هذا العام أكددوا إنخفاض نسبة الإقبال عن السنوات الماضية، فلم يعد الشباب مقبل على شراء الهدايا بنفس النسبة فى الأعوام السابقة، نظرًا لارتفاع الأسعار، واختلفت أيضًا هدية عيد الحب ولم تعد كالسابق، فمن الممكن أن يكتفي البعض بالخروج بـ"الكافيهات" والنوادى والحدائق العامة وكورنيش النيل، ومن الممكن أن يكتفي البعض بـ"وردة"، ليخرج شكل الهدية من إطار الدباديب والورود والقلوب الحمراء، إلى هذه الطرق الجديدة.

ويقول أحمد حاتم، أحد أصحاب المحلات، الإقبال على شراء الهدايا هذا العام أقل من المتوسط ولكنه، أحد أهم المواسم لمحلات بيع الهدايا، ويعتبر أحد أهم الشهور فى فصل الشتاء، لأنه هو المناسبة التى يهادى فيها الجميع ولا يوجد موسم أفضل منه فى المبيعات وهو يتفوق على عيد الأم من حيث نسبة الشراء كل عام، لذلك نعتبره الموسم الأفضل.

بينما أكد أحمد شلبي، صاحب معرض للأدوات المنزلية، الجميع يتهادون فى يوم عيد الحب، خاصة "الحّبِيبة"، ويكثر فيه "التقاليع" الغريبة أبرز وأغرب الهدايا هذا العام أن أحضر لى أحد الشباب قط من نوع "شيرازى" وطلب منى أن أضعه فى علبة هدايا، وأغلق عليه واقنعته بصعوبة أن يكتفى بوضع طوق أحمر حول رقبته، ليقدمه لخطيبته.

أما نورهان جلال، مسؤولة ركن الهدايا والإكسسوارات بهايبر شهير بالغربية، فقالت رغم ان الإقبال منخفض عن العام السابق ولكنه موسم لبيع منتجات المحل، وكذلك لف وتزيين بعض الهدايا من خارج المحل، وتشعر خلال عيد الحب أن الحب يملأ أرجاء حياتنا والكل يعيش حالات حب مميزة، والزبائن أغلبهم يكونون من الشباب والفتايات دون الـ30 عام إلا القليل جدًا وأنا أكون أكثر فرح بالزبائن الكبار السن خاصة من هم فوق سن المعاش لأنهم هم المعنى الأشمل للحب، مؤكدة أن الشيكولاته بكافة أنواعها أهم أبرز هدايا عيد الحب علي مر العصور.

عيد الحب

عيد الحب

عيد الحب

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