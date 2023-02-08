محافظ مطروح يستقبل سفير دولة سيراليون بالقاهرة (صور)

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، السفير صادق سيلا، سفير دولة سيراليون بالقاهرة والوفد المرافق له، وبحضور المهندس حسين السنيني، مدير تنمية القرية، والمهندس أنور رحيم، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، ومحمد السيد، وكيل إدارة الاستثمار بالمحافظة.

ورحّب محافظ مطروح، بضيف المحافظة، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية مع سيراليون كدولة إفريقية صديقة، مشيرًا إلى أن المحافظة تُعد ثاني أكبر محافظات الجمهورية مساحةً، وتتكون من ٨ مدن منها ٧ ساحلية وسيوة بالجنوب، وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية.

وأشار إلى أن مطروح تُعد قاطرة للتنمية بما تحظى به من إمكانيات ومقومات تنموية واستثمارية في كل المجالات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها مع إقامة العديد من المشروعات القومية منها مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف محافظ مطروح، أن أهم المهن بمطروح هي الزراعة والرعي مع الاعتماد على الأمطار، وتميز الزراعات بها من نخيل وزيتون، بالإضافة إلى المجال السياحي صيفًا بمرسى مطروح، وشتاءً بسيوة.

بينما أشاد سفير سيراليون بمصر ومكانتها المرموقة بالمنطقة مع نجاح الجهود الاقتصادية للقيادة السياسية المصرية، مؤكدًا ما تتمتع به مصر من أمن وأمان، ومشيدًا بالخبرات المصرية والتعاون مع الدول الصديقة خاصة مع مكانتها الإفريقية، والترحيب بالتعاون في المجال الزراعي والعلمي والتكنولوجي خاصة مع تشابه الظروف الطبيعية الساحلية والامتداد الصحراوي وكذلك الترحيب بالتعاون التجاري، والاستفادة من تنوع المنتجات الزراعية.

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح