«حياة كريمة وتحقيق التنمية المستدامة» ندوة تثقيفية بمركز إعلام الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية عن "مبادرة حياة كريمة وتحقيق التنمية الشاملة"

جاء ذلك بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومنصور سعيد مدير مركز النيل، والسيدة أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة، وغادة بصيط محمد مسئول الإعلام التنموي، محمد عطية إخصائى إعلام.

وافتتحت الندوة بالحديث عن أهمية المبادرات التى تطلقها الدولة وتستهدف فئات ومناطق بعينها، والتى من أهمها مبادرة حياة كريمة، والتى تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين المتواجدين بالقرى الأكثر احتياجاً، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وأوضح المحاسب سيد محمود سكرتير عام بمحافظة الوادي الجديد، أن ترتيب المراكز في المحافظة جاء حسب الأولوية والاحتياج، لذا تم البدء في قرى مركز الفرافرة كمرحلة أولى بإعتبارها الأكثر إحتياجاً للأنشطة والخدمات المختلفة، والتى تم تحديدها بعمل لجان شارك فيها رؤساء القرى والمواطنين والشباب من المتطوعين لإحصاء الخدمات الموجودة فعلياً على أرض الواقع والتى تحتاج إلى تطوير بواقع عدد ٦ وحدات قروية و ٢٤ تابع .

أما عن الخدمات التى أنشأتها مبادرة حياة كريمة بمركز الفرافرة والتى وصل عددها 144 مشروع خدمى ما بين مدارس ، مجمعات زراعية ، مكاتب بريد، ووحدات تضامن اجتماعى، محطات اتصالات، وكذلك وحدات صحية وبيطرية حيث يتم العمل بهذه المجمعات بطريقة إلكترونية هذا بالإضافة إلى المشروعات التى تؤكد حرص الدولة متمثلة في القيادة السياسية على توصيل الخدمات الخاصة بالبنية التحتية مثل توصيل الصرف الصحى وخطوك مياه الشرب ورصف الطرق



كما أشار محمود إلى دور الدولة متمثلاً في الجهات المعنية بالتنفيذ والرقابة على الآداء والالتزام بتوقيت زمنى محدد سلفا ، وأشار فى هذا الصدد إلى الدور الذى تقوم به المنطقة الجنوبية العسكرية والهيئة الهندسية فى الإشراف على تنفيذ المشروعات ، أما عن واجب المواطنين تجاه المنشآت الخاصة بالمبادرة يتمثل في المحافظة على تلك المنشآت لتخدم أجيالاً متوالية،

كما أشار سكرتير عام المحافظة، أن المرحلة الثانية من المبادرة سيتم تنفيذها فى مركزى الخارجة وباريس حيث تم حصر الاحتياجات وتحديد القرى وسيتم التنفيذ فور الانتهاء من مرحلة الإعداد والتجهيز .

وفى ختام الندوة شدد محمود سكرتير عام المحافظة على خطورة الانسياق خلف الإشاعات وترديدها، وأهمية التعامل مع المعلومات بكل حذر بمعنى الرجوع إلى صاحب القرار أو المسئول للحصول على المعلومة الصحيحة.

وأوصى الحضور بتنظيم رحلات مدرسية لزيارة المواقع على الطبيعة بمركز الفرافرة لتعميق حب الوطن، وانتاج جيلاً قادراً على المنافسة بإنتمائه لوطنه الحبيب مصر