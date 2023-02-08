ضبط 11 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في الشرقية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المديرين المسؤولين عن ثلاجتين لحفظ السلع الغذائية، بمحافظة الشرقية.

وتبين بحوزتهما كمية قدرها 11,360 طن مصنعات لحوم، مصنعات دواجن، كبدة مجمدة، سمك ماكريل مجمد بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.