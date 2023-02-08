الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بالأرقام.. «إكسترا نيوز» تستعرض برامج الحماية الاجتماعية فى مصر

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحماية الاجتماعية ترتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة قامت من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بتحليل البيانات، لدعم الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها بمؤتمر إطلاق تقرير البنك الدولي تحت عنوان "تحقيق المكاسب الديموجرافية في مصر.. الاختيار وليس المصير"، على هامش زيارة مامتا مورثي، نائب رئيس البنك الدولي لشئون التنمية البشرية للقاهرة، إن بعض الأسر ليس لديها الوعي الكافي، لذلك شرعت الوزارة في تنفيذ برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" الذي يعمل على تصحيح وتصويب الأفكار والمفاهيم والمعتقدات الخاطئة والمغلوطة الشائعة في المجتمع.

وفي هذا الصدد، عرضت قناة إكسترا نيوز، فيديوجراف، عن برامج الحماية الاجتماعية في مصر بالأرقام:ـ 

برامج الحماية الاجتماعية في مصر

ـ دعم نقدي "تكافل وكرامة" يشمل 5.2 مليون أٍرة بإجمالي 22 مليون مواطن.
ـ توجيه نحو 68% من الدعم للمناطق الريفية وتحصل عليه 74% من النساء.
ـ تغطية 1.6 مليون عامل بالمساعدات المالية لمدة 8 أشهر.
ـ 13.8 مليون مواطن مشملون بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

برنامج “ 2 كفاية” للحد من الزيادة السكانية 

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتيح الحصول على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ولديها برنامج "2 كفاية" الذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر، وهناك تنسيق كامل مع الجمعيات التي تعمل على الأرض من أجل توعية الأسر بالاكتفاء بطفلين لكل أسرة.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تتوسع في حضانات الأطفال لكي تمنح السيدات فرصة العمل، لأنه كلما خرجت المرأة لسوق العمل ساعد ذلك في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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