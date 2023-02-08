الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف»: إطلاق إدارة متخصصة لرعاية المواهب والنوابغ

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، إنشاء إدارة متخصصة بالأوقاف لرعاية المواهب والنوابغ في مجال الدعوة والقرآن الكريم، مع تشكيل لجنة إشرافية تضم شخصيات عامة وكوادر متخصصة لرعايتهم وتنمية مواهبهم علميًا ومهاريًا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدة موضوعات من بينها جهود وزارة الأوقاف في الاستعداد لشهر رمضان المعظم، وعرض لأنشطتها الدعوية والمجتمعية، فضلاً عن متابعة تنفيذ التوجيهات المستديمة والرئيس بشأن تنمية موارد وأصول هيئة الأوقاف، وحُسن إدارتها واستثمارها بما يحقق الصالح العام.

وخلال الاجتماع، وجه  الرئيس بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والدعاة، والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم علمياً وثقافياً وفقاً لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، بما يضيف إلى قدرتهم على التعامل الإيجابي الواقعي مع القضايا المطروحة، وذلك في إطار تعزيز جهود مواكبة الخطاب الديني لتطورات العصر والتفاعل معه، على نحو مستنير ومعتدل، مع الحفاظ على الثوابت وتعميق الفهم الصحيح للدين الإسلامي ومقاصده السامية وترسيخ القيم الإنسانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن  الرئيس استمع إلى عرض من وزير الأوقاف لخطة الوزارة بشأن العناية والاهتمام بالقرآن الكريم حِفظاً وتِلاوةً وفهماً وتدبّراً وتفسيراً، خاصةً ما يتصل بالمقارئ القرآنية في المساجد الكبرى ومقارئ الأئمة وكبار القراء، فضلاً عن استعراض مُجريات المسابقة العالمية للقرآن الكريم المنعقدة خلال الشهر الجاري تحت رعاية  الرئيس. وفي هذا الإطار، وجّه الرئيس بتعزيز الاهتمام بالمتميزين والنابغين، والعمل على صقل مواهبهم وتنمية عقولهم وحسن فهمهم لمعاني ومقاصد القرآن الكريم.

كما عرض  وزير الأوقاف خلال الاجتماع خطة الوزارة لشهر رمضان المعظم، خاصةً برامجها الدعوية والندوات والملتقيات الفكرية خلال الشهر الكريم، حيث وجه  الرئيس في هذا الصدد بتعميم هذه الأنشطة على مستوى الجمهورية. 

وفيما يتعلق بتطور إيرادات هيئة الأوقاف، أوضح الدكتور محمد مختار جمعة مواصلة الإيرادات للنمو المطرّد، محققة حوالي مليار ومائتي مليون جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بزيادة تقدر بنحو 13% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

الدكتور محمد مختار جمعة متخصصة بالأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار أحمد فهمي وزارة الأوقاف الأوقاف

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