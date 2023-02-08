الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

يتسأل العديد من المعلمين عن التفاصيل الخاصة بصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين؛ وهو الصندوق الذى قام بتفعليه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى من أجل مصلحة المعلمين. 

أبرز المعلومات عن صندوق الرعاية الاجتماعية 

فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز المعلومات عن صندوق الرعاية الاجتماعية 

_ يسعى لتقديم خدمات للمعلمين، ووجود مصدر تمويلي لأوجه صرف متنوعة للمعلمين.

_ سوف يكون يكون الصندوق نموذجًا للاستثمار؛ لتعظيم الفائده ولكي يكون له مردودًا طيبًا على المستفيدين منه.

_يهدف الصندوق إلى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية".

_ مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين يختص بالإشراف على سير العمل بالصندوق، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، واعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح المشتريات والمخازن، واعتماد الدراسة الاكتوارية الخاصة بالصندوق بما يضمن التوازن المالي له.

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_ تحديد أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدم لأعضاء الصندوق، والموافقة على نظم المزايا التي تمنح لأعضاء الصندوق، بالإضافة إلى اعتماد سبل استثمار أموال الصندوق طبقًا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق.

_تتكون موارد الصندوق من نسبة 2% من الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون وبحد أدنى خمسة جنيهات شهريا ونسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية المدرسية ونسبة 5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، ونسبة 5% من مقابل الانشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأى تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

الاجتماعية التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الاوضاع المالية الدراسة الإكتوارية الخزانة العامة للدولة الخبرات العالمية

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