خصصت الحكومة جزء من معاش تكافل وكرامة للمعاقين في سبيل اتجاهها لتوفير حياة كريمة لهم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أهتم بهذه الفئة التي عانت سنوات طويلة من التهميش.

وحددت وزارة الصحة بعض الخطوات ليحصل المعاقين على معاش تكافل وكرامة أولها إجراء كشف طبي للتأكد من الإصابة قبل صرف المعاش، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط وخطوات حجز كشف طبي تكافل وكرامة عبر موقع وزارة الصحة والسكان.

رابط حجز كشف طبي للمعاقين

يستطيع المعاقين الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة حجز كشف طبي تكافل وكرامة عبر الدخول على رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان أو الضغط على الرابط التالي http://www.smcegy.com/karama/registerall.aspx

وبعد الدخول على الرابط اتبع الخطوات التالية :

إدخال البيانات الشخصية ومنها الرقم القومي، والاسم، وتاريخ الميلاد، والنوع، ومحافظة السكن، ومدينة السكن، والعنوان، والحالة الاجتماعية، والوظيفة، والتليفون.

تحديد نوع الإعاقة سواء حركية، ذهنية، طيف توحد، أمراض مزمنة، سمعية، بصرية.

قم بالضغط على حفظ البيانات.

ويمكن من خلال نفس الرابط السابق تحديد مكان الكشف الطبي والتاريخ والوقت للمعاقين .

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة ومنها أن لا يكون راغب الحصول على معاش تكافل وكرامة يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية.

وأن تكون الأسرة الراغبة في الحصول على معاش تكافل وكرامة لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

وأن يكون المتقدمين للصحول على معاش كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك.

وتشترط وزارة التضامن الاجتماعي على الأسر الراغبة في الحصول على معاش تكافل وكرامة تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.