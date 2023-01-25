الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة الكشف عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

خدمات متكاملة
خدمات متكاملة

نتيجة الكشف عن كارت الخدمات المتكاملة 2023.. أتاحت الدولة كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا يبحث عدد كبير من المواطنين ذوي الهمم عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 للاطلاع على النتيجة النهائية.

وفي ذات السياق تستعرض «الدستور» خلال السطور التالية خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023.

 

نتيجة الكشف عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

تم تخصيص رابط لجميع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 حيث يمكن معرفة نتيجة الكشف الطبي «أون لاين» دون الحاجة للخروج من المنزل، من خلال زيارة هذا الرابط.

 

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

 

تبدأ خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 بزيارة الرابط المخصص للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، ومن ثم تظهر لك صفحة رئيسية تشرح أنواع الحالات التي يمكن أن تشملها نتيجة الكشف الطبي، والتي تتمثل في: «بيانات أساسية، غير مستوفي الأوراق، تم الكشف، إعادة عرض، مرتجع إلى اللجنة، تم تحويل الطلب للتضامن».

وتأتي مرحلة إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، والضغط على «بحث»، ومن ثم تظهر لك نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 والتي ستشمل إحدى النتائج المذكورة.

نتيجة كشف كارت الخدمات المتكاملة 2023.. وحددت وزارة التضامن الاجتماعي حالات الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتشمل الإعاقات التالية:

بتر متعدد الأطراف أو بتر فى طرف واحد
الشلل الرباعى
الشلل الدماغى
ضمور العضلات (شلل الاطفال فى طرف أو لأكثر)
حالات كف البصر
متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء 35 أو أقل)
الاعاقات المتعدده
طيف التوحد
القزامة


شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 


وحدد موقع وزارة الصحة شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ومنها الذهاب فى التاريخ والوقت الذي تحدده الوزارة لإجراء الكشف الطبي، ويجب تجهيز الأبحاث والاشاعات التي طلبتها منه اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي، وبعد إجراء الكشف الطبي ومراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل.

اقرأ ايضا:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة 2023 كارت الخدمات المتكاملة ذوي الهمم الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 النتيجة النهائية الخدمات المتكاملة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة

وفاة المخرج سميح منسى عن عمر ناهز 63 عامًا

نتيجة الكشف عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

استمر قرابة دقيقة.. زلزال يهز القاهرة والجيزة

مقتل شخصين على الأقل فى هجوم بـ«سكين» داخل قطار بألمانيا

فرنسا: سننفذ طلب بوركينا فاسو بسحب قواتنا خلال شهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن