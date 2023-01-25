نتيجة الكشف عن كارت الخدمات المتكاملة 2023.. أتاحت الدولة كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا يبحث عدد كبير من المواطنين ذوي الهمم عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 للاطلاع على النتيجة النهائية.



وفي ذات السياق تستعرض «الدستور» خلال السطور التالية خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023.

نتيجة الكشف عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

تم تخصيص رابط لجميع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 حيث يمكن معرفة نتيجة الكشف الطبي «أون لاين» دون الحاجة للخروج من المنزل، من خلال زيارة هذا الرابط.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

تبدأ خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 بزيارة الرابط المخصص للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، ومن ثم تظهر لك صفحة رئيسية تشرح أنواع الحالات التي يمكن أن تشملها نتيجة الكشف الطبي، والتي تتمثل في: «بيانات أساسية، غير مستوفي الأوراق، تم الكشف، إعادة عرض، مرتجع إلى اللجنة، تم تحويل الطلب للتضامن».

وتأتي مرحلة إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، والضغط على «بحث»، ومن ثم تظهر لك نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023 والتي ستشمل إحدى النتائج المذكورة.

نتيجة كشف كارت الخدمات المتكاملة 2023.. وحددت وزارة التضامن الاجتماعي حالات الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتشمل الإعاقات التالية:

بتر متعدد الأطراف أو بتر فى طرف واحد

الشلل الرباعى

الشلل الدماغى

ضمور العضلات (شلل الاطفال فى طرف أو لأكثر)

حالات كف البصر

متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء 35 أو أقل)

الاعاقات المتعدده

طيف التوحد

القزامة



شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة



وحدد موقع وزارة الصحة شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ومنها الذهاب فى التاريخ والوقت الذي تحدده الوزارة لإجراء الكشف الطبي، ويجب تجهيز الأبحاث والاشاعات التي طلبتها منه اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي، وبعد إجراء الكشف الطبي ومراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل.

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