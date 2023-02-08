سعر زيت الأولين والصويا المكرر بالسوق المحلي للجملة

تباينت أسعار زيت الطعام، اليوم الأربعاء 8 فبراير؛ لدى تجار الجملة في السوق المحلي، حيث ارتفع سعر زيت الأولين وزيت الصويا المكرر، بينما استقرت الأنواع الأخرى.

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي بمقدار، عند 42,000 جنيه للطن، وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على سعر الأمس، عند 49,000 جنيه ،وواصلت أسعار زيت الصويا المكرر، ارتفاعها إلى 55,200 جنيه للطن، بزيادة قدرها 1,200 جنيه.

واستقرات أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند سعر 47,000 جنيه للطن ،وصعد سعر طن زيت الأولين، عند 55,400 جنيه للطن، بزيادة 900 جنيه.

وأعلن المهندس أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، عن قيام شركات الزيوت البالغ عددها 6 شركات زيادة الإنتاج بواقع 10 آلاف طن شهريا لتلبية احتياجات المواطنين بمعارض "أهلا رمضان"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورعلي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية .

وأضاف عبد الوهاب أن الاحتياطي الاستراتيجي الزيت آمن ويكفي الاحتياجات لأكثر من 6 أشهر، لافتاً إلى أن هذا الاحتياطي ساعد الدولة علي تجاوز أزمة جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من تاثيرات سلبية على الإمداد وغلق الأسواق العالمية.

اسعار الزيوت العالمية

وأوضح عبد الوهاب أن اسعار الزيوت العالمية شهدت زيادة كبيرة، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على توفيره بالأسواق فضلًا عن تحمل فروق الأسعار للتخفيف على المواطن، وذلك من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وأوضح عبد الوهاب على هامش جولة لوزارة التموين بمصنع كفر الزيات التابع شركة الإسكندرية للزيوت والصابون،أن الدولة تطرح زجاجة الزيت 800 ملي على بطاقات التموين بسعر 25 جنيها في حين أن سعرها في الاسواق يصل إلي 40 جنيها ، اي أن الدولة تتحمل 15 جنيها فارق السعر لصالح المستفيدين من الدعم.

ولفت إلى أن المشكلة التي تواجهنا حاليا هي وجود أكثر من سعر لزجاجة الزيت الأمر الذي قد يؤدي إلي تهريبه الكميات المدعمة إلي السوق السوداء.