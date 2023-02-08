انخفاض سعر طن السكر الأبيض 300 جنيه

انخفضت أسعار السكر، اليوم الأربعاء ، لدى تجار الجملة في السوق المحلية، إذ تراجع طن السكر المكرر.

وثبت سعر الجلوكوز، واستقر طن النشا الغذائي عند نفس مستوياته السعرية، التي سجلها خلال تعاملات أمس.

أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام انخفاضًا، في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الأربعاء، في بورصة نيويورك، بينما انتعشت العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن.

أسعار السكر اليوم في السوق المحلية

انخفض سعر طن السكر الأبيض بنحو 300 جنيه، ليسجل سعر الطن عند 18,100 جنيه، بدلًا من 18,400 جنيه، واستقر سعر طن الجلوكوز، ليبلغ 18.200 جنيه للطن، عقب الزيادة بمقدار 200 جنيه، أمس، وشهدت أسعار النشا الغذائي اليوم ثباتًا، ليبلغ سعر الطن 18,800 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

بلغ سعر كيلو السكر ما بين 19 و21 جنيهًا للمستهلك.