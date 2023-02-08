الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انخفاض سعر طن السكر الأبيض 300 جنيه

السكر
السكر

انخفضت أسعار السكر، اليوم الأربعاء ، لدى تجار الجملة في السوق المحلية، إذ تراجع طن السكر المكرر.

وثبت سعر الجلوكوز، واستقر طن النشا الغذائي عند نفس مستوياته السعرية، التي سجلها خلال تعاملات أمس.

أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام انخفاضًا، في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الأربعاء، في بورصة نيويورك، بينما انتعشت العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن.

أسعار السكر اليوم في السوق المحلية 

انخفض سعر طن السكر الأبيض بنحو 300 جنيه، ليسجل سعر الطن عند 18,100 جنيه، بدلًا من 18,400 جنيه، واستقر سعر طن الجلوكوز، ليبلغ 18.200 جنيه للطن، عقب الزيادة بمقدار 200 جنيه، أمس، وشهدت أسعار النشا الغذائي اليوم ثباتًا، ليبلغ سعر الطن 18,800 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

بلغ سعر كيلو السكر ما بين 19 و21 جنيهًا للمستهلك.

 

استقر سعر طن الجلوكوز أسعار العقود الآجلة للسكر الخام أسعار السكر اليوم سعر طن السكر الأبيض سعر السكر للمستهلك سعر طن السكر سعر طن الجلوكوز سعر كيلو السكر سعر الجلوكوز

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

وزير الزراعة يوجه بالتنفيذ الفورى لتوجيهات الرئيس السيسى فى تنمية سيناء

شرم الشيخ تستعد لاستضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى

«شباب الأعمال» تطالب باستمرار دعم المدارس التكنولوجية بمساندة القطاع الخاص

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه