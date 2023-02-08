الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-2-2023 فى مصر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-2-2023

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، من أجل إجراء عمليات البيع أو الشراء، وفقًا للارتفاعات المتتالية، للأسعار في محلات الصاغة ولدى التجار.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 8-2-2023

يعرض موقع الدستور لمتابعيه أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-2-2023 في مصر  وفق آخر تحديث لها في مختلف الأعيرة الذهبية.
 

سعر جرام الذهب من عيار 24

1960 جنيه للبيع

1948.5 جنيه للشراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 22

1796.75 جنيه للبيع

1786.25 جنيه للشراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 21

1715 جنيه للبيع

1705 جنيه للشراء

 

سعر جرام الذهب من  عيار 18

1470 جنيه للبيع

1461.5 جنيه للشراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 14

1143.25 جنيه للبيع

1136.75 جنيه للشراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 12

980 جنيه للبيع

974.25 جنيه للشراء

 

سعر جرام الذهب من عيار 9

735 جنيه للبيع

730.75 جنيه  للشراء

 

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 8-2-2023  

13720 جنيه للبيع

14940 جنيه للشراء
 

الاستثمار في الذهب 

وفي تصريح سابق لمستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب الدكتور ناجي فرج أكد أن الاستثمار في الذهب من أنجح الأوعية الاستثمارية بجانب البنوك والعقارات، مضيفًا أن الاستثمار في الذهب في هذا التوقيت يدعم الاقتصاد القومي ويدعم الصناعة، حيث إن تشغيل هذه الكميات الكبيرة من المعادن سيحقق عوائد جيدة جدا بالنسبة للعاملين في المهنة.
 

وفي تقرير صادر عن جولد بيليون gold Bullion ذكر أن يكون أداء الذهب في 2023 أفضل بكثير من 2022 بسبب زيادة الطلب من البنوك المركزية.

 

وأشار التقرير إلى أن هناك 4 عوامل تجعل عام 2023 هو عام الذهب لعل أبرزها الاتجاه من البنوك المركزية لشراء الذهب، ومحدودية المعروض من الذهب من المناجم الجديدة وأسعار الفائدة وضعف الدولار. 

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وائل لطفي

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