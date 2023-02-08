الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بكاء وحرقه.. لماذا تصدر الشيف بوراك محركات البحث على جوجل ؟

الشيف بوراك
الشيف بوراك

تصدر الشيف بوراك محركات البحث على جوجل، منذ أمس حتى الآن، بسبب الفيديو الذى ببثه عبر صفحاته الرسمية على خلفية الزلزال الذى ضرب تركيا وسوريا.

تداول رواد ونشطاء فيديو الشيف بوراك، وهو يبكي بحرقة، ويطلب المساعدة، ويقول إنهم لا يستطيعون فعل شيء في هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضربها، وظهر الشيف في الفيديو من مسقط رأسه.

وقال “بوراك” فى الفيديو: لا يمكنني أن أصف حزني، لا يمكنني أن أشرح مدى حزني بسبب هذه الكارثة، رحم الله هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم سنحاول أن نفعل ما نستطيع

وكان قد لقي أكثر من سبعة آلاف شخص مصرعهم في سوريا وتركيا وأصيب أكثر من 27 ألف مصاب ، ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم، في حين أفاد المعهد الأميركي للزلازل بأن قوة الهزة الرئيسية بلغت 7.8 درجات.

واستمر الزلزال في كهرمان مرعش لنحو دقيقة وتسبب في دمار عشرات المباني وفي حريق ضخم، وفق مقاطع مصورة بث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضرب الزلزال ولايات غازي عنتاب وأضنة وملاطيا وديار بكر وشانلي أورفا وعثمانية وتسبب في انهيار مئات المباني، وحوصر العديد تحت الأنقاض. وأظهرت مقاطع مصورة السكان وهم يهرعون للشوارع وسط أجواء باردة بسبب الثلوج التي تساقطت في الأيام الماضية.

وفي سوريا، ضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة، وقال الدفاع المدني السوري الموجود في مناطق المعارضة شمال غرب البلاد، في حين أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد ضحايا الزلزال وصلت إلى 99 قتيلا و334 مصابا.

وشعر بالزلزال سكان في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

 

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