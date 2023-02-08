استمرار إغلاق ميناء العريش البحري لليوم الثالث بسبب الظروف الجوية

واصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأربعاء، إغلاق ميناء العريش البحري؛ بسبب الظروف الجوية غير المستقرة التي تسود محافظة شمال سيناء، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأكد مصدر مسئول بميناء العريش البحري - في تصريح اليوم - أنه سيتم افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيرا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.

وتتعرض محافظة شمال سيناء لأمطار وموجة برد وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ورياح وارتفاع أمواج البحر مما أثر على الحركة التجارية والأسواق بمختلف مناطق المحافظة.

من ناحية أخرى، قررت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إعادة فتح البوغاز صباح اليوم الأربعاء أمام حركة الملاحة بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية وهدوء سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج .

وكان ميناء الإسكندرية قد أغلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لمدة يومين نظرا لسوء الأحوال الجوية وحرصا على عدم اصطدام البواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية .

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد كشفت عن أن الأجواء الشتوية ما زالت مستمرة اليوم على جميع الأنحاء، على أن تتحسن الأجواء يومي الخميس والجمعة.

ويكون الطقس اليوم بحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد مائلاً للبرودة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وذلك بعد أن شهدت البلاد موجة الصقيع إلى حد وصول درجات الحرارة إلى 2 تحت الصفر في بعض مناطق سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها احتمالية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، كما يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.