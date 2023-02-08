القبض على تاجر عملة بالموسكي

تمكنت مباحث القاهرة، الأربعاء، من القبض على مدير شركة لإنتاج الساعات؛ لحيازته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالموسكي.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام شريك بإحدى الشركات للساعات كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، واتخاذه من محل عمله مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية".

بمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.