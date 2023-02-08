حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج النارية 8 فبراير 2023

يقدم موقع «الدستور» حظك اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي:

برج الحمل

مهنياً: تمتاز بأفكار خلاقة جداً، وتكثّف اتصالاتك، وتكرّر المحاولات وتمارس جميع صلاحياتك

عاطفياً: يوم خالِ من الظروف الضاغطة، وتسود سماءك مع الشريك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة

صحياً: قراراتك الصائبة صحياً تكون دافعاً إلى حث الآخرين على مجاراتك في كل ما تقوم به رياضياً

برج القوس

مهنياً: قد تبحث أوضاعاً مالية دقيقة، إحذر الغيرة الشديدة والتملكية، ولا تنقل هواجسك وشكوكك إلى الزملاء حتى لو تفاقم الوضع

عاطفياً: لا تحاول أن تبقي العلاقة سطحية او تكون عابرة وتصطدم بلقاءات أخرى وارتباطات ثابتة، فتعيش اضطراباً وصراعاً داخلياً

صحياً: لا تضخم المشكلات الصحية التي تعانيها، باستطاعتك التخلص منها إذا واظبت على ممارسة الرياضة

برج الأسد

مهنياً: وجود القمر في العذراء في البيت الثاني يحمل فرصة مالية معينة ويشير إلى تحسن في أوضاعك المهنية مهم جداً

عاطفياً: أطلق العنان لتصرفات الحسنة لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك

صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج

صفات الأبراج النارية

عندما يتعلق الأمر بإشارات الأبراج النارية ، فإن الأمر كله يتعلق بكونك عملي، أي شخصية عملية، في بعض الأحيان يتوهج الضوء الداخلي للعلامة النارية بشكل متهور ، مما يغذي رغبتهم في التحرك بسرعة وحسم نحو تحقيق أهدافهم، كما إنهم أشخاص عاطفيون وحازمون وتنافسيون، فهم يميلون إلى تبني الفلسفة القائلة بأن أي شيء أكبر وأكثر إشراقًا وأعلى صوتًا هو الأفضل، وكل واحدة بطريقتها الخاصة ، تبحث إشارات النار عن الأضواء وتحتفل بها، كما أن الأشخاص أصحاب الأبراج النارية متهورون ويبتخذون القرارات بشكل سريع.