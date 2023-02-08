الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج النارية 8 فبراير 2023

الأبراج
الأبراج

يقدم موقع «الدستور» حظك اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي:

برج الحمل

مهنياً: تمتاز بأفكار خلاقة جداً، وتكثّف اتصالاتك، وتكرّر المحاولات وتمارس جميع صلاحياتك 

عاطفياً: يوم خالِ من الظروف الضاغطة، وتسود سماءك مع الشريك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة

صحياً: قراراتك الصائبة صحياً تكون دافعاً إلى حث الآخرين على مجاراتك في كل ما تقوم به رياضياً

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الهوائية ليوم 8 فبراير 2023

برج القوس 

مهنياً: قد تبحث أوضاعاً مالية دقيقة، إحذر الغيرة الشديدة والتملكية، ولا تنقل هواجسك وشكوكك إلى الزملاء حتى لو تفاقم الوضع

عاطفياً: لا تحاول أن تبقي العلاقة سطحية او تكون عابرة وتصطدم بلقاءات أخرى وارتباطات ثابتة، فتعيش اضطراباً وصراعاً داخلياً

صحياً: لا تضخم المشكلات الصحية التي تعانيها، باستطاعتك التخلص منها إذا واظبت على ممارسة الرياضة

برج الأسد 

مهنياً: وجود القمر في العذراء في البيت الثاني يحمل فرصة مالية معينة ويشير إلى تحسن في أوضاعك المهنية مهم جداً

عاطفياً: أطلق العنان لتصرفات الحسنة لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك

صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج

حظك اليوم.. التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج النارية الثلاثاء 7 فبراير 2023

صفات الأبراج النارية 

عندما يتعلق الأمر بإشارات الأبراج النارية ، فإن الأمر كله يتعلق بكونك عملي، أي شخصية عملية، في بعض الأحيان  يتوهج الضوء الداخلي للعلامة النارية بشكل متهور ، مما يغذي رغبتهم في التحرك بسرعة وحسم نحو تحقيق أهدافهم، كما إنهم أشخاص  عاطفيون وحازمون وتنافسيون، فهم يميلون إلى تبني الفلسفة القائلة بأن أي شيء أكبر وأكثر إشراقًا وأعلى صوتًا هو الأفضل، وكل واحدة بطريقتها الخاصة ، تبحث إشارات النار عن الأضواء وتحتفل بها، كما أن الأشخاص أصحاب الأبراج النارية متهورون ويبتخذون القرارات بشكل سريع.

برج الحمل برج القوس برج الأسد صفات الأبراج النارية مواليد الأبراج النارية حظك اليوم حظك اليوم الأربعاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

تفاصيل وظائف بدر الدين للبترول والحديثة لمشتقات الغاز بنظام الإعارة.. قدّم الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى قنا

الأرصاد تكشف موعد تحسن الأجواء بعد موجة الصقيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إسرائيل

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه